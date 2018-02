Nieuwe Peugeot 508 spannender dan ooit

De auto ligt 6 centimeter lager op de weg en is 2 centimeter breder geworden. Ook dat moet de sportiviteit benadrukken. Peugeot hoopt met deze auto in het 'premium' segment van de markt door te breken en zegt de Audi A5 Sportback als belangrijkste concurrent te zien.

Tal van ingrepen hebben ertoe geleid dat de auto 70 kilo lichter is geworden. De draaicirkel is met anderhalve meter verkleind, waardoor hij gemakkelijker te parkeren is. Enig nadeel van het kleinere formaat is dat de kofferbak er op achteruit gaat. Die biedt nu 487 liter in plaats van 515 liter bij de huidige generatie. Met omgeklapte achterbank gaat er echter 1.537 liter in.