Nieuwe Opel Corsa onthuld: ook elektrisch

Opel heeft de nieuwe generatie van de Corsa onthuld. De Corsa, die in de afgelopen decennia in Nederland een van de meest verkochte auto's was, zal voor het eerst ook in een volledig elektrische uitvoering leverbaar zijn. En het is voor het eerst dat hij zijn technische basis deelt met de Peugeot 208.

Dat Opel tegenwoordig deel uitmaakt van PSA (Peugeot, Citroën, DS) zal de komende jaren steeds vaker in de modellen terug te zien zijn. De zesde generatie van de Corsa krijgt bijvoorbeeld dezelfde elektrische aandrijving die ook de nieuwe Peugeot 208 heeft. Deze is goed voor een actieradius van 330 km (WLTP). De stroom komt uit een 50 kWh-batterijenpakket. Opel geeft hierop acht jaar garantie. Volgens de fabrikant zijn de batterijen met een snellader in een half uur tot 80 procent op te laden. De elektromotor in de Corsa-e, met een vermogen van 136 pk, maakt hem snel: hij sprint in 8,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u.

Vergeleken met de vorige generatie ligt de daklijn van de Corsa nu 4,8 cm lager. De bestuurdersstoel is 2,8 cm lager geplaatst, om nog genoeg hoofdruimte te garanderen. Andere vernieuwingen betreffen een gedigitaliseerd instrumentarium en adaptieve led-matrix verlichting, die verblinding van tegenliggers voorkomt. Flank Guard maakt ook zijn debuut in de Corsa, Dit systeem, dat ook in de Combo te vinden is, bevat ultrasone sensoren die beschadigingen moeten voorkomen tijdens het manoeuvreren in krappe situaties. Het systeem waarschuwt zodra de zijkant van de auto een muurtje, paal, bloembak of andere auto dreigt te raken.

Het infotainment is verrijkt met een 7,0 inch tot 10,0 inch (afhankelijk van de uitvoering) touchscreen en de nieuwe ‘Opel Connect’-telematicadienst: opvolger van het OnStar-systeem dat nog van General Motors afkomstig was. PSA kende een dergelijk systeem ook al en dat is blijkbaar nu ook bij Opel beland. Het biedt een directe verbinding met een callcenter in geval van pech of een ongeval.

Volledig scherm Flank Guard: 2019 Opel Corsa-e © PSA

