Nieuwe Opel Astra komt in twee hybride varianten en een geheel elektrische uitvoering

De nieuwe Opel Astra komt geen moment te vroeg voor Opel. Het Duitse merk behoorde vorig jaar in Duitsland tot de slechtst presterende ‘binnenlandse’ merk en op één na – Tesla – slechtste overall. In Europa zakten de verkopen van het merk in de eerste jaarhelft met 53 procent terwijl de markt als geheel in die periode 38 procent daalde. Opel's topman Carlos Tavares van moederbedrijf Groupe PSA ziet de toekomst echter vol vertrouwen tegemoet en dat komt deels door de nieuwe Astra.

En terecht: met het modern ogende model een nieuw hoofdstuk in het 30-jarige succesverhaal van de Astra. Het frisse gezicht komt vooral van de kenmerkende ‘vizor’ voorzijde, die eerder ook al modellen als de Mokka en de Grandland sierde. Deze heeft wel iets weg heeft van een ‘vizor’, oftewel een vizier, waarbij het logo en de koplampen nu optisch zijn verwerkt in één donker paneel: iets wat de auto goed staat. Aan de achterzijde doet het Blitz-embleem dienst als ontgrendeling van de achterklep, die overigens gemaakt is van ultramodern composietmateriaal. Dit materiaal is bijzonder licht en stijf en maakt een heel precieze uitvoering van designdetails mogelijk, zoals de slanke achterlichten, die op het eerste gezicht even wennen zijn.

Plug-in hybrides van de Opel Astra

In het interieur kan het infotainmentsysteem op diverse manieren worden bediend, zoals via aanraking of via spraakbediening. Telefoonkabels zijn overbodig, want de nieuwe Astra is standaard uitgerust met draadloze Apple CarPlay en Android Auto. Via een inductielader zijn smartphones draadloos op te laden. De bagageruimte met een verstelbare bodem biedt de bestuurder en zijn vier passagiers 422 liter aan laadcapaciteit, dat was 370 liter bij de vorige Astra. Wie de rugleuningen van de achterbank neerklapt, heeft de beschikking over 1.250 liter.

Opel levert de nieuwe Astra met de keuze uit een 1.2 benzine- en een 1.5 dieselvariant en voor het eerst zijn er ook twee plug-in hybridevarianten leverbaar. Deze zijn direct vanaf de marktintroductie beschikbaar. Er is keuze uit een variant met een systeemvermogen van 180 pk en eentje met 225 pk. Beide plug-in hybrides zijn standaard uitgerust met een geëlektrificeerde achttraps automaat die de voorwielen aandrijft. De auto's zouden tot 60 kilometer elektrisch kunnen rijden. Begin 2022 arriveert de nieuwe Opel Astra bij de Nederlandse dealers.

Volledig scherm Opel Astra © Opel

