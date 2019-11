Nieuwe, Nederlandse topman van Audi stapt alweer op

Bram Schot legt uit dat zijn vertrek zijn eigen keus is: ,,Ik heb besloten het concern te verlaten. Dat gebeurt op eigen verzoek, per 1 april. Dan is de transformatie van Audi zo goed als afgerond. Ik wil graag nog een ander avontuur aangaan en heb een verzoek om langer te blijven naast mij neergelegd. De wereld is groot, en hij werd in het concern te klein.‘’

Bram Schot werd ruim een jaar geleden aangesteld als topman Audi, nadat zijn voorganger Rupert Stadler in de gevangenis belandde vanwege vermeende betrokkenheid bij het dieselschandaal. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlander de allerhoogste baas werd van een grote, internationale autofabrikant.

Schot lag intern al enige tijd onder vuur vanwege de besparingen die hij wilde doorvoeren. Daarbij kwam ook de werkgelegenheid in het geding. Ook de Duitse politiek bemoeide zich ermee. Maar Herbert Diess, voorzitter van de raad van commissarissen van Audi AG, zegt dat Audi Bram Schot vooral dankbaar moet zijn voor zijn inspanningen: ,,Bram nam de leiding over Audi AG op zich in een moeilijke tijd. Hij leidde het bedrijf op zeer succesvolle wijze en voerde belangrijke veranderingen door. We willen hem daarvoor hartelijk bedanken.”

Peter Mosch, voorzitter van de ondernemingsraad van Audi AG en vice-voorzitter van de raad van toezicht, reageert eveneens met veel lof : ,,Bram Schot was voor Audi de juiste man op het juiste moment. Hij voerde een cultuurverandering door met een focus op minder hiërarchische lagen en meer openheid. Medio 2018 werd Schot verantwoordelijk voor de onderneming in een zeer lastige situatie en tijd.”

De raad van commissarissen heeft inmiddels besloten dat de Duitser Markus Duesmann vanaf april 2020 de nieuwe topman wordt. Duesmann, van oorsprong werktuigbouwkundig ingenieur, was voorheen directeur Inkoop bij BMW. Hij kan pas vanaf april in dienst treden, omdat dan zijn dienstverband bij BMW officieel eindigt.