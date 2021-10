Nieuwe, Nederlandse fiets moet hét alternatief voor de auto worden: topsnelheid 50 km/u

De hippe e-bikes van VanMoof vliegen de winkel uit en de oprichters, broers Taco en Ties Carlier maken hun entree in de Quote 500. Het gaat hard met het Nederlandse fietsmerk, maar het kan nog harder. Letterlijk. Vandaag onthulde het bedrijf zijn nieuwste ‘hyperbike’: een elektrische fiets die 50 kilometer per uur gaat. Hij is bedoeld als hét alternatief voor de auto in en om de stad.

De e-bike heeft flink de wind mee. De helft van alle in Nederland verkochte fietsen is inmiddels elektrisch. Het gros daarvan zijn normale e-bikes, die 25 kilometer per uur mogen, een klein gedeelte wordt gevormd door de zogenoemde speed-pedelec met een hogere snelheid (trapondersteuning tot 45 kilometer per uur) én strengere voorwaarden, zoals de verplichting van een helm en een geel kentekenplaatje.

Het Nederlandse fietsenmerk VanMoof vindt dat het best een tandje meer mag, en kondigde vandaag een nieuw model en tegelijkertijd een nieuwe categorie aan. De VanMoof V (de V verwijst naar velocity oftewel snelheid) is volgens de makers een ‘hyperbike’ die met gemak vijftig kilometer per uur kan.

Behouden zijn het minimalistische frame en typische VanMoof-geintjes als de turboboost-knop voor dat extra steuntje in de rug en het ingebouwde slot. Nieuwe features zijn tweewielaandrijving met een motor voor en achter, extra dikke banden en voor- en achtervering. Het geschatte prijskaartje valt zo’n anderhalf keer hoger uit dan de bestaande modellen: 3500 euro. Wie als een van de eersten ter wereld op het zadel van deze hyperbike wil klimmen, moet nog wel even geduld hebben. De eerste levering wordt eind 2022 verwacht.

Mobiliteit revolutioneren

Het idee achter deze snellere e-bike is om de stedelijke mobiliteit te revolutioneren. De voorgangers zijn nadrukkelijk stadsfietsen, waar de hyperbike ook buiten de stadsgrenzen zijn nut bewijst, bijvoorbeeld in het woon-werkverkeer. De VanMoof V wil een zogenaamd disruptive product zijn, zeg maar een onruststoker voor de gevestigde orde. Het is de bedoeling dat deze superfiets het autogebruik gaat terugdringen en steden dwingt om in de infrastructuur fietsers prioriteit te geven.

VanMoof-topman Ties Carlier, vanuit Taiwan waar hij negen maanden per jaar de productie overziet: ,,Overheden zagen de e-bike lang als een potentieel gevaar, maar nu ontstaat het besef dat het juist een enorme kans biedt de stad te verduurzamen en leefbaarder te maken. Internationaal worden flinke slagen gemaakt qua fietsinfrastructuur. In landen waar voorheen nog niet veel was, worden nu banen aangelegd die breed genoeg zijn voor twee stromen aan snelheden, voor gewone fietsen en e-bikes. Nederlanders zijn van oudsher trots op de goede fietsvoorzieningen, maar in Amsterdam zie je ook de wet van de remmende voorsprong optreden wanneer het op smalle fietspaden te druk wordt. Die moeten een upgrade krijgen.”

De regelgeving moet op de schop

Behalve de fietspaden moet er nog iets op de schop: de regelgeving. Misschien niet in de VS, na Duitsland en Nederland de grootste markt voor VanMoof, want daar zijn weinig beperkingen. Ook niet in Japan, waar de VanMoof V straks zo uit de showroom de openbare weg op mag. Maar in Nederland? Absoluut, daar wel. De hyperbike moet als een rijdend Paard van Troje de geldende beperkingen openbreken, bijvoorbeeld door de inzet van slimme technologie. ,,Geofencing (waarbij de gps-positie wordt uitgelezen -red.) maakt het mogelijk om als de fiets zich buiten de bebouwde kom bevindt een hogere snelheid toe te laten staan, en die binnen de bebouwde kom tot bijvoorbeeld 25 kilometer per uur te limiteren. Fietsers willen meer vrijheid. In een Opel Corsa kun je wel 180 kilometer per uur, maar dat doe je ook niet in de bebouwde kom.”

Met de gemeente Amsterdam, volgens Carlier kanshebber om straks de primeur te hebben als eerste stad waar de hyperbike rondrijdt, zijn al verkennende gesprekken gestart. VanMoof kiest voor de lokale weg in plaats van het landelijk of Europees niveau, omdat gemeentes sneller kunnen opereren door uitzonderingen op bestaande regelgeving toe te staan. Carlier: ,,Ik weet zeker dat het lukt, al is het maar omdat iedereen dit wil. Fietsers willen harder kunnen waar het kan, overheden willen het autogebruik terugdringen. Als alle partijen er baat bij hebben - autofabrikanten uitgezonderd - dan moet het gewoon goed komen.

,,Daarvoor moeten we wel een beweging op de been krijgen. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, want met elkaar hebben we meer slagkracht. Daarom kondigen we het product al ruim van te voren aan, een beetje à la Tesla met de Cybertruck. En we kiezen expres voor lage reserveringskosten van twintig euro, een bedrag dat terugbetaald wordt indien je uiteindelijk toch van de aankoop afziet.”

Taco en Ties Carlier, de ondernemende broers van fietsfabrikant VanMoof.

