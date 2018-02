Nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse onthuld in Amsterdam

De nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse werd vanavond onthuld tijdens een internationale perspresentatie in Amsterdam. De auto lijkt veel op zijn voorganger, maar is compleet nieuw, aldus Mercedes-Benz.

De A-Klasse was tot zes jaar geleden dé auto die Mercedes-Benz radicaal moest aanpakken, omdat geen jongere zich waagde aan het hoge autootje met zijn bejaarden-imago. Immers: wanneer je jongeren niet aan je merk kunt binden, is de kans kleiner dat ze later alsnog instappen. En dus was de vorige generatie A-Klasse een revolutionair model: laag, dynamisch en sportief. En het werkte, want de gemiddelde leeftijd van de A-Klasse koper daalde spectaculair. Bovendien trok dit model het hoogste percentage vrouwelijke kopers.

Evolutionair

Nu, zes jaar later vindt Mercedes-Benz het alweer tijd om het model te vernieuwen. Want: jeugd, snel verveeld, de technologie veroudert snel en dat moet bij een model als dit helemaal ‘up-to-date’ zijn. Aan de buitenzijde is de verandering ditmaal evolutionair. Aan de voorkant heeft ‘ie wel wat weg van de CLS. Van de zijkant lijkt ‘ie vooral veel op het huidige model. De achterzijde is mooi, maar tamelijk anoniem.

MBUX

Binnenin biedt de A-Klasse meer binnenruimte. De wielbasis is 30 millimeter langer dan voorheen en de spoorbreedte voor groeide met 14 millimeter. Ook de kofferruimte profiteert hiervan, met een laadvolume van 370 liter (+29 liter). De passagiersstoel voorin detecteert automatisch de aanwezigheid van een kinderzitje om de airbag uit te schakelen. Meer praktische bruikbaarheid dus, maar ook meer luxe. Dat komt vooral door de digitale instrumenten met een dubbel scherm en het nieuwe Mercedes-Benz User Experience (MBUX) infotainmentsysteem.

'Hey Mercedes

MBUX staat voor Mercedes-Benz User Experience. Het systeem zorgt volgens Mercedes-Benz voor een ‘emotionele’ verbinding tussen de inzittenden en de auto. De functies van het MBUX-systeem kun je bedienen met knoppen, een touch screen, of op natuurlijke wijze met de stem door activatie met de sleutelwoorden ‘Hey Mercedes’ (optie). De technologie kan ook navigatie omvatten met updates via internet.

Autonoom rijden

Ook beschikt de nieuwkomer over een hele reeks andere technologische snufjes, zoals een automatische noodrem en functies voor deels autonoom rijden. De actieve motorkap beperkt de impact in geval van een aanrijding met een zwakke weggebruiker. Bij de lancering zal de A-Klasse geleverd worden met drie verschillende motoren. Twee daarvan zijn een benzineversie: een 1.4 met 165 pk en een 2,0 liter met 224 pk. Daarnaast is er nog één 1,5 liter dieselmotor met een vermogen van 115 pk.

AMG-variant