Nieuwe James Bond-film gunt Land Rover Defender een rol: de makers geven een voorproefje

No Time To Die is de eerste film waarin de nieuwe Land Rover Defender 110 te zien is. De auto speelt de hoofdrol in een spectaculaire achtervolging. Bij het configureren van de auto's voor de film werkte het ontwerpteam van Land Rover nauw samen met Chris Corbould, special effects and action vehicles supervisor.

De James Bond-reeks is erg geliefd bij merken als het gaat om ‘product placing’: zij hebben er veel geld voor over om hun product in beeld te brengen. Dat geldt ook voor Jaguar Land Rover, dat al jaren samenwerkt met EON Productions. Het begon in 1983 toen een Range Rover Convertible opdook in de film Octopussy. In de nieuwe film No Time To Die zijn ook de Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III en Range Rover Classic te zien. Desondanks blijft een andere Britse auto sinds de allereerste films dé dienstauto van James Bond zelf: een Aston Martin. De 25ste James Bond-film No Time To Die gaat in april 2020 in première.