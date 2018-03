Nieuwe generatie van 's werelds meest verkochte SUV onthuld in New York

Acht vragen over E-Call, de verplichte noodoproep in nieuwe auto’s

8:00 Nieuwe auto’s moeten vanaf 1 april zijn uitgerust met het zogenaamde E-Call. Het systeem kan volgens de Europese Unie tot 2.500 verkeersdoden per jaar schelen. Wat iedere automobilist moet weten over het noodoproepsysteem hebben we samengevat in acht vragen.