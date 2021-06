Nieuwe fiets kopen voor je bijna-brugklasser? Haast je naar de winkel, want op = op!

Er is veel meer vraag naar fietsen en tegelijkertijd worden er minder tweewielers geproduceerd. Een wachttijd van dertig weken op een nieuwe fiets is geen uitzondering meer. Dat is slecht nieuws voor de vele ouders die juist vaak in deze tijd, net voor en tijdens de zomervakantie, op zoek gaan naar een nieuwe fiets met hun kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Waar kunnen zij nog wel terecht?