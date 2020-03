Nieuwe Fiat 500 heeft een stekker

Ook een 85 kW-laadsysteem is ingebouwd. Bij een snellader kost het slechts 5 minuten om een voldoende energiereserve op te bouwen om 50 kilometer te rijden, betoogt Fiat. ,,En in slechts 35 minuten kan de snellader de accu’s tot 80 procent opladen.‘’ Opladen kan met zowel wissel- als gelijkstroom. De elektromotor heeft een vermogen van 87 kW en levert een (begrensde) topsnelheid van 150 km/u en een acceleratie van 0-100 km/h in 9,0 seconden.

Fiat had al enige ervaring met een elektrische 500, maar die was gebaseerd op de vorige generatie en werd uitsluitend in de VS verkocht. Dankzij het nieuwe platform is de derde generatie van de kleine Fiat 6 cm breder en 6 cm langer geworden. De wielbasis is met 2 cm toegenomen, terwijl de (grotere) wielen verder uit elkaar staan. De fabrikant belooft meer schouder- en beenruimte en een vlakke vloer. De 500 beschikt nu ook over moderne rijhulpen zoals adaptive cruise control en rijstrookbewaking, dode hoekbewaking, verkeersbordherkenning, 360 graden camerabeelden en vermoeidheidswaarschuwing. Het nieuwe UConnect 5-infotainmentsysteem kan draadloos met Apple CarPlay en Android Auto overweg. Het heeft een 10,25 inch groot touchscreen. De navigatiekaarten worden online bijgewerkt en zijn altijd up-to-date. Ook een wifi-hotspot, communicatie via Amazon Alexa en een app van de auto voor in je smartphone, maken nu deel uit van de Fiat 500.