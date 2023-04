Nieuwe, elektrische Cupra Tavascan: als een kleine Lamborghini Urus

Terwijl de aftakeling van Seat onomkeerbaar lijkt, floreert het aloude Spaanse sportlabel dat zelfstandig mocht worden: bij Cupra is het feest. Dat gaat gepaard met pulserende bassen in een ritme van 120 ‘beats’ per minuut, want Cupra maakt jacht op een kopersgroep die veel vrije tijd heeft, een groot aantal volgers op social media voedt met dagelijkse posts en in hippe steden te vinden is op hippe party’s.

Of de mensen die voldoen aan dit profiel ook daadwerkelijk zorgen voor de winstgevende verkoopcijfers van de Formentor en elektrische Born, is een vraag die er uiteindelijk niet toe doet. Cupra krijgt alle vrijheid om zich te ontplooien, en doet dat met auto’s die de consument blijkbaar méér ziet zitten dan de modellen die Seat nog in het programma heeft. Cupra lijkt een dikke hit te worden.

De krachtigste Tavascan deelt motoren met een Ford

In het derde kwartaal van dit jaar gaat de nieuwe Cupra Tavascan in de verkoop, een compacte SUV met vloeiend aflopende daklijn en vlakliggende achterruit, zoals dat momenteel hartstikke trendy is. De Tavascan is een volledig elektrische auto en staat op het modulaire MEB-platform waarop ook de Cupra Born, de VW ID-familie en de Skoda Enyaq iV zijn gebaseerd. Alleen wijken sommige technische specificaties van de Tavascan wel af van de getallen die we inmiddels van alle elektrische MEB’ers kunnen opdreunen.

De krachtigste versie, die wordt aangedreven door twee elektromotoren (eentje voor, eentje achter), heeft namelijk een gezamenlijk motorvermogen van 340 pk. Maar zelfs die hoeveelheid pk’s komt niet volledig uit de lucht gevallen: het topmodel van de nieuwe Ford Explorer – eveneens gebaseerd is op het MEB-platform – krijgt een identiek vermogen. Behalve de sterkste VZ-uitvoering van de Tavascan, komt er ook een versie met enkel een motor tussen de achterwielen. Dat is de nieuw ontwikkelde, 286 pk sterke elektromotor die onlangs in de Volkswagen ID.7 werd geïntroduceerd.

Een rooster waar Heras Hekwerken jaloers op wordt

Of de Cupra-designers bewust naar de agressieve neus van de Lamborghini Urus hebben gekeken toen zij de nieuwe Tavascan schetsten, blijft een onbeantwoorde vraag. Maar hoe je ook tegen de Tavascan aankijkt, zijn Spaanse temperament wordt niet onder het tapijt geschoven. In de scherp gelijnde koplampen zijn driehoekige led-elementen verwerkt, en het imponerende roosterwerk in de hoge voorbumper schept de verwachting dat er een exotische, gulzig naar zuurstof happende twinturbo multicilinder op hoogoctaanbenzine onder de motorkap ligt.

Maar dat is dus niet het geval: de Tavascan rijdt op een enkele of dubbele elektromotor en is fluisterstil. Hooguit hoor je op de achtergrond de dreunende bassen die in de auto uit de luidsprekers schallen. De Tavascan staat op grote lichtmetalen wielen, naar keuze met een diameter van 19, 20 of 21 inch. Opvallend genoeg hebben de stroomlijnspecialisten van Cupra de verleiding kunnen weerstaan om boven de achterruit een gigantische vleugel te plaatsen. Onder de achterruit zit een bescheiden maar vlijmscherp spoilerlipje die de rijwind de juiste richting op stuurt.

Bijzondere materialen en buitenissig design

Koperkleurige elementen sieren alle modellen van Cupra, en ook de nieuwe Tavascan ontkomt er niet aan. Je moet ervan houden. En misschien geldt dat ook voor het interieur. De Spaanse ontwerpers hebben rijkelijk gecombineerd met bijzondere (duurzame) materialen, en met hun pencelen een speels, haast buitenissig en kleurrijk geheel ontworpen.

Opvallend element is het lichte onderpaneel van het dashboard, dat vloeiend overloopt in de middenconsole – Cupra noemt het de ‘ruggengraat’ van de auto. Achter het sportstuur zien we de versnellingshendel en het kleine instrumentarium van de Cupra Born. Het centrale beeldscherm heeft een formaat van 15 inch en is net zo groot als in de nieuwe Volkswagen ID.7. Cupra zegt dat het dankzij de ‘Human Machine Interface’ heel intuïtief en eenvoudig te bedienen is, en geheel naar eigen inzicht te configureren. We zijn benieuwd; het multimediasysteem dat tot dusverre werd gebruikt in alle elektrische modellen van het VW-concern, heeft veel kritiek te verduren gekregen.

Keuze uit zes rijprogramma’s

Van een Cupra mogen temperamentvolle prestaties worden verwacht, en daarin stelt de Tavascan niet teleur. De tweemotorige VZ-versie accelereert in 5,6 seconden naar 100 km/h. Maar dat resulteert natuurlijk niet in de meest gunstige range. Doe je zuinig aan, dan moet met de (watergekoelde) 77 kWh-accu een actieradius van 520 kilometer mogelijk zijn.

De versie met enkele 286 pk sterke motor is naar WLTP-berekening goed voor 550 kilometer. Snelladen gaat in beide gevallen met een piekvermogen van 135 kW, van 10 naar 80 procent laden duurt 35 minuten. Behalve een zuinig Range-programma, kun je als bestuurder van de Tavascan ook nog kiezen uit de settings Comfort, Performance, Cupra, Individual en Traction. Later dit jaar maakt Cupra de prijzen bekend van de Tavascan, de eerste exemplaren zullen begin 2024 aan Nederlandse klanten worden geleverd.

