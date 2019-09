Nieuwe claim VW-rijders voor sjoemeldiesel

Directeur Femke Hendriks van de nieuwe Diesel Emissions Justice Foundation vindt dat het tijd is dat de VW Groep (onder andere Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Porsche) erkent dat de kopers van de TDI diesels van het merk schade hebben gelopen doordat de motorsoftware de werkelijke stikstofuitstoot maskeerde. ,,De verkoopwaarde daalde, ze vervuilen meer, blijken minder zuinig dan beloofd en hebben bovendien meer onderhoud nodig.’’

Quote De schade is te gering om als individu te gaan procederen Femke Hendriks Het knaagt dat in Australië en de VS de VW-klanten wél zijn gecompenseerd en in Nederland en andere Europese landen niet. ,,In de Verenigde Staten gemiddeld met 8.000 dollar. Volkswagen hanteert in Europa de strategie van rustig op je handen blijven zitten, vertragen en uitstellen. De schade is te gering om als individu te gaan procederen.’’

Als die claim vertaald wordt naar Europa, dan gaat het wederom om miljarden. Maar collectieve claims halen in Europa tot dusver niets uit, slechts een enkeling wist met succes via de rechter financiële compensatie te krijgen van de Duitse autofabrikant.

VW bood tot dusver in Europa iedere gedupeerde aan om de software in de auto aan te passen, maar financiële compensatie zat er niet in. ,,We hebben gewacht of Volkswagen haar verantwoordelijkheid zou nemen, maar dat gebeurde niet.’’ VW profiteerde er volgens Hendriks van dat er geen Europees collectief is. ,,Dat proberen wij nu. Als we schaalgrootte te krijgen, kunnen we druk op VW uitoefenen.’’

De vraag is inmiddels al wel wie er schadeloos gesteld moet worden. Wie nu een tweedehands sjoemeldiesel koopt, kan immers weten dat iets mee aan de hand is. De vieze motoren werden tussen 2009 en 2015 in auto’s van de Volkswagen Groep gebouwd. Volgens Hendriks is het van later zorg om te bepalen wie voor welke deel schadeloos gesteld moet worden: de eerste koper of de huidige eigenaar.

Volkswagen zal zelf ongetwijfeld de nadruk leggen op de software-update die de motor ‘repareerde'. Niet iedere VW-rijder maakte immers gebruik van de mogelijkheid om de software door VW te laten updaten om de vervuiling te beperken. Volgens Hendriks is het maar de vraag of die update de uitstoot van schadelijke stoffen tot de wettelijke normen terugbracht.

Grote broek

Hendriks vindt dat VW niet alleen een juridische maar ook morele verpichting heeft tegenover de klanten. ,,Volkswagen trekt nu een grote broek aan op de autobeurs in Frankfurt. Ze willen volledig elektrisch gaan en schoon gaan rijden. Daarbij hoort volgens ons ook bij: schoon schip maken en afrekenen met het verleden. Zorg ervoor dat je klanten nog steeds in een Volkswagen willen rijden.’’