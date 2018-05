Nieuwe Audi A6 vertoont overduidelijk het karakter van vlaggenschip A8

Audi vernieuwt in Autobahn-tempo zijn topmodellen: eerst de A8, toen de A7 Sportback en nu is de A6 aan de beurt. Hij profiteert van het denkwerk dat Audi al heeft verricht bij de A8.

De boodschap is duidelijk: Audi wil dat managers, directeuren en andere kapitaalkrachtige klanten voor hun dienstauto niet langer bij de BMW- of Mercedes-dealer gaan winkelen. Toch hadden zij daar tot nu toe wel reden voor. Vergeleken met de Mercedes E-klasse en de BMW 5-serie, raakte de Audi A6 de afgelopen jaren op achterstand.

De huidige generatie was al sinds 2011 leverbaar, terwijl zijn twee belangrijkste concurrenten in 2016 volledig werden vernieuwd. Op het gebied van comfort en rijeigenschappen was de A6 nog een prima auto, maar de auto had niets meer in de melk te brokkelen tegen de moderne infotainment- en veiligheidssystemen van zijn twee eeuwige rivalen. Logisch dus, dat Audi op die twee fronten nu de grootste vooruitgang heeft geboekt.

Systemen uit de A8

Veel systemen uit het nog maar enkele maanden geleden geïntroduceerde topmodel A8 vinden nu hun weg naar de A6. Zo is de A6 uit te rusten met sensoren die ’m automatisch in en uit een parkeerplaats of garage laten rijden.

En daar blijft het niet bij: de bijna vijf meter lange sedan is vol te hangen met sensoren. Te weten vijf radarsensoren, vijf camera’s voor overdag en een infraroodcamera voor ’s nachts, twaalf ultrasone sensoren en een laserscanner. Zo weet de adaptieve cruisecontrol precies wat er rondom de auto gebeurt en schiet hij niet in de stress als er aan de snelweg gewerkt wordt. De A6 ‘ziet’ de tijdelijke wegbelijning, wurmt zich in de versmalde rijstrook en meet of er naast de vrachtwagen genoeg ruimte overblijft om in te halen. Is het kielekiele, dan wacht de A6 geduldig af.

Grotere grille

De uiterlijke veranderingen zijn klein. De A6 borduurt voort op het ontwerp van zijn voorganger en lijkt tegelijk op de A8. Dat betekent een imposante grille die nog breder is dan voorheen en enkele scherpe vouwen boven de voor- en achterwielen. De nieuwe A6 is ongeveer even groot als zijn voorganger, maar hij is wel ruimer. Doordat de passagiers op de achterbank een fractie meer been- en hoofdruimte hebben, kunnen twee lange Hollanders moeiteloos achter elkaar zitten. De bagageruimte bleef even groot, maar de laadopening werd opgerekt om het in- en uitladen te vergemakkelijken.

Twee grote touchscreens

Het dashboard heeft een luxe en hightech uitstraling. Het wordt gedomineerd door twee grote aanraakschermen, die vrijwel alle knoppen vervangen. Het bovenste scherm is voor vertrouwde zaken, zoals de radio, het navigatiesysteem en de auto-instellingen. Op het onderste scherm zie je negentig procent van de tijd de klimaatbeheersing. Door op het scherm te klikken of te 'swipen' verander je de temperatuur, de windrichting uit de ventilatieroosters en de stoelverwarming en -ventilatie. Zodra je op een icoontje drukt, gaat het display een millimeter naar beneden en hoor je een bevestigende ‘klik’. Zo weet je zeker dat je raak hebt gedrukt. Audi heeft helaas geen trucje bedacht om de digitale knoppen ook op de tast te vinden. Blind de temperatuur aanpassen was een voordeel van fysieke knoppen waar maar moeilijk afscheid van te nemen is.

Je gebruikt het onderste scherm ook voor het invoeren van adressen in het navigatiesysteem. Op het grote scherm schrijf je het adres dan simpelweg met je wijsvinger. Deze techniek is niet nieuw, maar het systeem in de A6, de A7 en de A8 ‘leest’ sneller dan wij kunnen schrijven.

Twee krachtige motoren

Aanvankelijk zijn er twee motorvarianten leverbaar: de A6 55 TFSI (340 pk, benzine) en de A5 50 TDI (286 pk, diesel). Beide hebben zes cilinders, een inhoud van drie liter, een automatische versnellingsbak en quattro-vierwielaandrijving. Beide versies kosten bijna tachtigduizend euro. Wie voordeliger uit wil zijn, wacht nog even tot de A6 met tweelitermotor op de markt komt (zowel benzine als diesel). Audi belooft dat dit ‘snel’ zal gebeuren.

Beide zescilinders zijn geweldige motoren. De soepele 55 TFSI levert 340 pk en 500 Nm koppel en versnelt in een vloek en een zucht van 0 naar 100 km/u. In 5,1 seconden is de sprint volbracht. Tijdens die krachtsuitspatting hoor je geen motorgebrul of andere storende geluiden – de 55 TFSI is duidelijk toegespitst op comfort. Nee, dan de drieliter turbodiesel die als 50 TDI door het leven gaat: met 620 Nm koppel voelt de acceleratie venijniger, en er klinkt enthousiasmerend kabaal uit de uitlaat. Hij voltooit de standaardsprint 0-100 km/u in 5,5 seconden, maar de beleving is intenser.

De standaard A6 is al lekker stil en comfortabel geveerd, maar met behulp van de optielijst kun je hem naar smaak dynamischer of comfortabeler maken. Adaptieve luchtvering tilt het comfort aan boord naar een hoger niveau: oneffenheden in het asfalt worden volledig gladgestreken en de carrosserie helt minder over in snelle bochten. Dynamische vierwielbesturing maakt de draaicirkel een meter kleiner en geeft je het gevoel in een slag kleinere auto te rijden. Zo kun je grote sedan met meer zelfvertrouwen plaatsen. Ook is de A6 te voorzien van een sportonderstel met stevigere vering, maar wie wil dat in zo’n luxueuze en comfortabele sedan?

Mild hybrid-technologie

Alle motoren in de nieuwe A6 zijn voorzien van mild hybrid-technologie. Een slimme startgenerator werkt samen met een kleine lithium-ion-accu, waardoor het brandstofverbruik daalt met maximaal 0,7 liter per 100 kilometer. De bestuurder merkt praktisch niets van de groene techniek. Als bij het uitrollen energie wordt teruggewonnen, gaat er géén lampje branden en nergens in het menu zie je een waargave van de energiestromen – iets wat menig ‘volwaardige’ hybride wel heeft.

De teruggewonnen energie wordt gebruikt om de elektronica in de auto van stroom te voorzien. Een andere besparing is het ongemerkt uitschakelen van de verbrandingsmotor als je het gaspedaal loslaat bij snelheden tussen de 55 en 160 km/u. Als dat gebeurt, valt het toerental naar ‘nul’ – de enige visuele aanwijzing. Enkele seconden later slingert de startgenerator de motor weer aan, klimt de naald van de toerenteller weer omhoog en is alles weer bij het oude. De mild hybrid-techniek werkt vliegensvlug en smokkelt hier en daar een paar uitstoot-vrije seconden. Zulke vindingen, in combinatie met het hightech dashboard en de uitgebreide veiligheidsuitrusting, maken de Audi A6 helemaal een auto van deze tijd.

