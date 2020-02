Nieuw topmodel van DS heet DS 9 en wordt in China gebouwd

Dit is het derde, zelf ontwikkelde model van het merk, na de DS 7 Crossback en DS 3 Crossback. De fabrikant benadrukt dat de DS 9 in Frankrijk is ontwikkeld en in China wordt geproduceerd, maar over de gehele wereld zal worden verkocht. China krijgt de primeur, nog voor de zomer.

De lengte van 4,93 meter, breedte van 1,85 meter en de grote wielen met een diameter van 69 cm bezorgen de limousine veel karakter. Opmerkelijk is de behoorlijk vlak liggende achterruit, als van een ‘fastback’. Op de motorkap prijkt een miniatuur ‘Clous de Paris’ sabel: het is de eerste keer dat deze DS-signatuur ook aan de buitenkant is toegepast. Als knipoog naar de originele DS uit 1955 heeft de DS 9 kegelvormen aan de buitenste randen van het dak. Met het design van deze legendarische sedan als inspiratiebron zijn de kegels omgevormd tot achterlichten.

Hybride

In eerste instantie zal de DS 9 uitsluitend verkrijgbaar zijn als plug-in hybride. De turbo-benzinemotor is dan gekoppeld aan een elektromotor, met een gecombineerd vermogen van 225 pk en een elektrische actieradius die tussen de 40 en 50 km ligt dankzij een 11,9 kWh accu.

De elektromotor kan met de 8-traps automaat maximaal 80 kW (110 pk) vermogen en 320 Nm koppel leveren. Tot een snelheid van 135 km/u kan er volledig elektrisch worden gereden. Met de 7,4 kW on-board lader kan de accu in anderhalf uur worden opgeladen. Kort na de introductie zal het motorenpalet worden uitgebreid met nog twee hybrideversies. De eerste heeft 250 pk, tweewielaandrijving en een grotere actieradius en de tweede variant biedt 360 pk en vierwielaandrijving. Er komt ook een 225 pk benzinemotor beschikbaar.

In het interieur valt op dat het dashboard volledig met nappaleer is bekleed. Al eerder toegepast door DS is het horlogeband-design van de leren stoelen. Andere bijzondere kenmerken zijn kristalvormige, aanraakgevoelige knoppen, alcantara op de dakhemel, de zonnekleppen en de portiergrepen die met leer zijn omhuld én het 180 graden draaiende B.R.M uurwerk bovenop het dashboard . Dankzij de lange wielbasis van 2,90 meter biedt de DS 9 veel ruimte op de achterbank.

Hightech veilig

Er is veel hightech veiligheid ingebouwd in deze auto. Bij de Active Scan wielophanging scant een camera de weg, registreren niveausensoren, acceleratiemeters en aandrijflijn-sensoren elke beweging en bereidt het systeem de demping voor van elk wiel afzonderlijk. Een infraroodcamera in de grille detecteert voetgangers, fietsers en dieren op de weg tot een afstand van 100 meter. De bestuurder ziet de infraroodbeelden op het display in het instrumentarium, waarbij indien nodig een geel en vervolgens een rood waarschuwingssymbool wordt getoond.

Met behulp van een infraroodcamera die boven het stuur is gemonteerd en die wordt ondersteund door een camera aan de bovenzijde van de voorruit, monitort Driver Attention Monitoring voortdurend de ogen van de bestuurder en hoofdbewegingen op tekenen van vermoeidheid of afleiding. Met Smart Access stelt de DS 9 de bestuurder in staat om de sleutel thuis te laten: vergrendelen, ontgrendelen en starten wordt uitgevoerd met behulp van een smartphone. Bij het ontgrendelen komen de verzonken deurgrepen uit de carrosserie tevoorschijn. Dat hebben meer auto's tegenwoordig.

