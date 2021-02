Nieuw snelheidsrecord met auto... in een gebouw

Je kunt het zo gek niet verzinnen of er bestaat een officieel Guinness World Records-record van. Zo was er ook een record voor de hoogste snelheid ooit gereden in een afgesloten gebouw. Dat stond al zeven jaar op 138,4 km/h. Voor Porsche een mooie uitdaging om dat record de boeken uit te rijden met de Taycan. Om dat voor elkaar te krijgen heb je immers een auto nodig die én snel van zijn plek komt, maar ook weer snel stilstaat. En een groot gebouw, ook niet onbelangrijk.

Dat gebouw vond men in de Amerikaanse stad New Orleans. In het Ernest N. Memorial Convention Centre was er volgens Porsche genoeg ruimte om het record aan te vallen. Coureur Leh Keen nam plaats achter het stuur van de elektrische Taycan Turbo S om het te proberen. Volgens hem was het niet alleen ontzettend spannend omdat je natuurlijk op tijd weer op je rem moet staan als de muur in zicht komt, maar ook omdat de vloer spekglad was.