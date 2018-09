Nieuw instapmodel Lexus heeft grote ambities

Met de UX opent Lexus de aanval op de druk bevochten markt van de compacte SUV-modellen. Met een mooi onderstel, uitgesproken design en veel techniek aan boord moet deze cross-over Europese autokopers verleiden.

Lexus noemt de UX een Urban Explorer en dat verklaart ook de twee letters die zijn naam vormen. De auto heeft weliswaar de vorm van een SUV, maar staat lager op zijn wielen en ligt daardoor beter op de weg. Hij ziet er uit als een échte Lexus van deze tijd en dit betekent een design dat misschien niet naar ieders smaak is, maar wel opvalt.

Volledig scherm © Lexus

Imposant

De enorme grille bezorgt de UX een imposant front beschikt. De wielkasten zijn vierkant, net als bij de moderne Jeep-modellen. Dat ziet er wat apart uit - zeker in combinatie met de te kleine wielen. Van de drukke, Japanse vormgeving van de carrosserie met zijn scherpe lijnen moet je houden.

Aan de achterzijde zien we een doorlopende verlichtingsbalk die bestaat uit maar liefst 120 LED-lampen. Op zijn smalst is deze lichtstreep slechts 3 millimeter dik. Dit ornament, dat ook een aerodynamische functie heeft, gaan we in de toekomst vaker bij Lexus terug zien.

Volledig scherm © Lexus

De UX is een zogeheten 'wereldauto'. Wat betekent dat hij zowel in de VS als Japan en Europa wordt geïntroduceerd. Het is daardoor een compromis, maar desondanks wil Lexus dat het model in Europa gaat concurreren met andere compacte SUV-modellen van premium merken, zoals de Audi Q3, de BMW X1/X2, de DS 7 Crossback en de Volvo XC40.

Achter het stuur merk je al snel dat het met de kwaliteit wel goed zit. Mooie stiksels, goede pasnaden en hoogwaardige materialen zorgen voor een prettige ambiance, al is het qua bediening en indeling soms even wennen voor de Europese automobilist. Het dashboard staat naar de bestuurder gericht om de indruk te wekken dat degene achter het stuur centraal staat in deze auto.

Volledig scherm © Lexus

De zitpositie is goed, alleen kan het stuur voor lange personen niet ver genoeg omhoog of naar voren. Hierdoor is er bij het sturen weinig ruimte tussen handen en knieën. Achterin kunnen kinderen en niet al te grote volwassenen prima uit de voeten. De kofferbak is relatief klein in vergelijking met de concurrentie.

Hybride

De UX wordt bij de verkoopstart (begin 2019) leverbaar met een hybride aandrijflijn, met een nieuwe 2,0 liter benzinemotor als basis. Het gecombineerde vermogen van deze relatief schone en zuinige combinatie - een interessant alternatief voor diesel - komt uit op 178 pk. Er is ook een 171 pk sterke 2,0 liter turbo benzine-uitvoering zonder hybride ondersteuning. De hybride versie heeft de typeaanduiding ‘250h’ en kan tegen meerprijs worden voorzien van E-Four vierwielaandrijving. In dat geval bevindt zich op de achteras een extra elektromotor die bijspringt zodra de omstandigheden daarom vragen.

Volledig scherm © Lexus

De 2,0 liter benzinemotor is in beide configuraties gekoppeld aan een zogeheten Direct Shift CVT, die het schakelen dankzij een directere overbrenging soepeler en comfortabeler maakt. Manuele aansturing is mogelijk via flippers aan het stuur. De CVT-automaat giert nog wel op constant toerental, maar minder dan voorheen.

De hybride variant voelt sneller aan dan de benzine, dat komt uiteraard door de extra trekkracht van de elektromotor. Ook klinkt de motor in de benzinevariant wat rauwer. De overgangen tussen elektro- en benzinemotor gaan soepel. Wel had de besturing iets nauwkeuriger gekund.

Volledig scherm © Lexus

Bonkig

De hendel van de automaat voelt niet zo solide aan en dat is toch belangrijk voor de perceptie van kwaliteit. De vering doelt op sommige oneffenheden wat bonkig aan, maar de positieve keerzijde is dat de auto nauwelijks overhelt in bochten. De wegligging is prettig, waardoor de Lexus ook voldoende comfort biedt voor langere reizen. De auto is voorzien van veel leuke extra’s, zoals een meter die naar rechts schuift in de sportstand (overgenomen van de LFA) en je kunt ook een extra sportief motorgeluid laten weerklinken via de luidsprekers.

Lexus levert de UX overigens ook in een zogeheten F-Sport uitvoering. Die ziet er iets stoerder uit en kenmerkt zich door een andere grille, gewijzigde bumpers en speciale 18-inch lichtmetalen velgen. En aangepaste schokdempers en dikkere stabilisatorstangen maken duidelijk dat het bij deze F-Sport niet louter om uiterlijk vertoon gaat.

Volledig scherm © Lexus

Alles bij elkaar blijkt de UX vooral een kwaliteitsproduct dat een aantrekkelijk alternatief biedt voor de Europese concurrentie in deze klasse. Zijn verkoopprijs is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk net boven de basisprijs liggen van de Europese premium modellen: rond de 40.000 euro. Daarvoor krijg je dan waarschijnlijk wel een veel rijker uitgeruste auto met standaard veel luxe, waarvoor je bij de concurrentie fors moet bijbetalen.

