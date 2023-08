Niemand weet wie de eigenares is van de duurste nieuwe auto ter wereld

’s Werelds duurste en meest exclusieve nieuwe auto is een tweezits cabriolet en heet ‘La Rose Noire’. Aan het extravagante voertuig is vijf jaar gewerkt door Rolls-Royce. De auto heeft een prijskaartje van 25 miljoen euro.

Het gaat bij deze compleet op maat gemaakte auto volgens Britse media om een privéopdracht van een ‘superrijke vrouw en echtgenoot uit een glamoureuze kunstminnende champagne- en modedynastie’. Het echtpaar wordt omschreven als ‘de hoofden van een vooraanstaande internationale familie’ met een ‘diepe band met Frankrijk’.

Baccara roos

De auto is geïnspireerd op de romantische uitstraling van de zwarte Baccara roos, afkomstig uit Frankrijk. Deze bloem heeft volgens Rolls-Royce een persoonlijke band met de familie en is vooral ‘geliefd bij de moeder van de opdrachtgeversfamilie’. De auto verandert, net als de roos, van kleur al naar gelang hij wordt bekeken, en straalt in het juiste licht ook een donkere tint rood uit.

Volledig scherm De duurste auto ter wereld is besteld door een onbekende vrouw © Dreamstime

1603 stukjes houtfineer

De opulente auto is voorzien van een interieur dat bestaat uit leer, metaal en maar liefst 1603 stukjes houtfineer. In het dashboard bevindt zich een klokje van het Zwitserse merk Audemars Piguet, dat je kunt verwijderen en vervolgens als horloge kunt dragen. Ook aan boord: een champagnedoos van hout en leer, die plek biedt aan een grote fles en twee kristallen flutes.

600 pk V12

De auto is het derde product van de coachbuild-afdeling van Rolls-Royce, die in 2017 nieuw leven werd ingeblazen met de Sweptail. Twee jaar geleden volgde de eveneens miljoenen kostende ‘Boat Tail’. De Droptail maakt gebruik van een eigen basis en is dus niet gebaseerd op de Ghost of Phantom. De auto is voorzien van een 6.6 V12 met twee turbo’s die 600 pk sterk is en een trekkracht heeft van 840 Newtonmeter.

Pebble Beach

De auto wordt door Rolls-Royce omschreven als ‘een romantische viering van het stel dat hem heeft gemaakt’ en is een van de vier Droptails die de komende jaren zullen worden geproduceerd. De unieke auto werd onthuld tijdens de Monterey Car Week aan de klant en haar familie tijdens een privé-evenement in de buurt van Pebble Beach. Die kustplaats in Californië is dezer dagen het decor voor een auto-evenement dat rijke en beroemde personen van over de hele wereld trekt.

Helene Mercier Arnault

Britse media speculeren dat de auto is besteld door Helene Mercier Arnault, vrouw van miljardair Bernard Arnaud, die goed is voor een vermogen van zo'n 230 miljard euro en daarmee een van de rijkste mensen ter wereld. Arnault staat aan het hoofd van luxemerkengroep LVMH – die merken als Louis Vuiton, Moet & Chandon champagne, Hennessy cognac, Christian Dior en juweliersketen Tiffany&Co omvat.

