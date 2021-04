Nederlandse voetballer opgepakt in Spanje: reed met vervalst rijbewijs in Lamborghini

Duitse vierde klasse

De 25-jarige Nederlander wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid, meer bepaald rijden zonder rijbewijs en vervalsing van een openbaar document. Hij werd een dag na zijn arrestatie voorgeleid voor een onderzoeksrechter in Gerona. Die beval zijn vrijlating met voornoemde aanklachten. De Catalaanse media zeggen niets over de verdere gang van zaken waardoor onduidelijk is of de twintiger zich voor de rechter zal moeten verantwoorden.