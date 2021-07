Nederlandse trucker gaat wereld over omdat hij met zijn vrachtwagen kopje thee zet: ‘Dit loopt uit de hand’

Toen de nuchtere Twentse trucker Johan Groteboer (49) gisteren zijn Facebook opende, wist hij niet wat-ie zag. Liefst 14.000 keer was de video die hij gemaakt had al gedeeld en zijn inbox zat vol met duizenden reacties. „Ik had vriendschapsverzoeken uit China, Japan, Oostenrijk, Italië en Noorwegen. Ik ben nog steeds verbijsterd. Dit loopt aardig uit de hand”, reageert de chauffeur.



De Tukker had ‘voor de grap’ besloten mee te doen aan een teabag challenge, een uit Finland overgewaaid fenomeen dat populair is onder truckers. Het doel? Een kopje thee zetten met je vrachtwagen, door de bolide strak langs een paaltje te rijden en te laten zakken precies boven een glas.