Nederlandse staat Europees kampioen in geld verdienen aan particuliere auto's

De Nederlandse automobilisten dragen jaarlijks met 19,5 miljard euro meer bij aan de staatskas dan autorijders in andere, kleine Europese landen zoals Oostenrijk (13,1 miljard), België (18,8 miljard) of Denemarken (6,6 miljard).



De belasting op aanschaf van een nieuwe auto is in Nederland aanzienlijk hoger dan in andere Europese landen, maar vooral de benzine-rijders, en dat zijn in de praktijk met name particulieren, moeten het ontgelden.



Van elke duizend liter benzine gaat in Nederland 778 euro aan belastingen naar de staatskas. Dit is meer dan in landen als Duitsland (€655), België (€615), Groot-Brittannië (€661) of Luxemburg (€465). Als het gaat om diesel, veel gebruikt in bedrijfsauto's, is Nederland met €490 geen koploper. Daar spant Groot-Brittannië met €661 de kroon.



De opbrengst die de EU-lidstaten gezamenlijk aan autobelastingen genereren is vorig jaar opgelopen tot 413 miljard euro: 4 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit bedrag is een factor drie hoger dan het totale budget van de Europese Unie.