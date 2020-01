Nederlandse fabrikant zonneauto maakt instapmodel van 50 mille

Lightyear maakt elektrische auto’s die naast een stekker ook stroom krijgen van zonnecellen op het dak. De eerste auto van de firma is de One. Dit model van rond de 150.000 euro werd afgelopen juni gepresenteerd, maar het eerste exemplaar moet nog worden gebouwd. Desalniettemin is het merk al bezig met de ontwikkeling van een tweede variant. Dit model, dat zomaar eens de Two kan gaan heten, wordt voor ongeveer een derde van het bedrag van de One verkocht.



Dat meldt de van Tesla afkomstige directeur Johan Vos tegenover Het Financieele Dagblad. Lightyear is nu bezig met een investeringsronde om 30 miljoen euro op te halen voor de bouw van de One. Voor het eind van dit jaar wil Lightyear nog meer geld ophalen tijdens een tweede investeringsronde.



Het prototype van dit tweede model zou inmiddels al voor 80 procent af zijn. Over drie jaar wil Lightyear hiervan tussen de tien- en honderdduizend auto’s bouwen. Het bedrijf kiest volgens het FD voor samenwerking met autobouwers en toeleveranciers. Ook in Nederland, waar al met onder meer VDL Nedcar is gesproken. ,,Met de juiste partners kunnen we veel sneller, veel groter denken”, aldus Vos.