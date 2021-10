Nederlandse benzineprijs gaat richting de 2,10 euro per liter

Mijn allessie Frank en Susan kiezen met Volkswagen T5 voor comfort: ‘Klaar is de bus nooit voor de perfectio­nist’

16 oktober Tijdens hun reizen door Afrika, Canada en Europa sliepen Frank (47) en Susan Sirag (49) op het dak van een pick-up, in een trailer en in talloze tenten. Dat beviel prima, tot ze twee jaar terug tijdens de zoveelste klamme nacht op een luchtbed besloten: het is tijd voor comfort. Een camperbusje moest uitkomst bieden. Het werd een witte Volkswagen T5.