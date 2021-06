Nederlandse benzineprijs bereikt hoogste stand ooit

Mijn Allessie Leo is geen automan, maar wel gek van zijn Mercedes 170: ‘Helemaal terugge­bracht in originele staat’

28 mei Zijn klassieke Mercedes 170 rust in de schuur, die behangen is met krantenartikelen over alle wagens die Leo Schoenmeijer (75) in zijn leven bezat. Toch vindt hij zichzelf geen automan. Daar trappen we mooi niet in: als hij praat over zijn statige oldtimer beginnen zijn ogen te glimmen. Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Mijn Allessie.