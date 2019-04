Nederlanders breken binnen maand 53 Belgische Volkswagens open

De vier bendeleden opereerden volgens het parket vanuit Nederland en kwamen met een huurauto naar België om in te breken in verschillende voertuigen. ,,Ze richtten zich op Volkswagens en Skoda’s”, aldus de openbaar aanklager. ,,Nadat er een raam werd ingeslagen, gingen ze ervandoor met de ingebouwde gps-toestellen.” In totaal komt de bende in aanmerking voor 48 diefstallen en vijf pogingen daartoe in heel Vlaanderen. Ze liepen uiteindelijk tegen de lamp bij een politiecontrole.