Nederland in top drie minste verkeersdoden EU

Het aantal verkeersdoden in de Europese Unie is vorig jaar met 200 gedaald, tot 25.100. De afname is gelijk aan die van een jaar eerder. Het aantal zwaargewonden bleef met 135.000 ongeveer gelijk. Dat maakte de Europese Commissie bekend.

EU-transportcommissaris Violeta Bulc noemt het aantal slachtoffers ‘duidelijk onaanvaardbaar’. Zij houdt vast aan nul verkeersdoden in 2050. ,,Ik denk dat dat mogelijk is”, houdt ze vol. De doelstelling uit 2010 om het aantal slachtoffers in tien jaar te halveren wordt alvast niet gehaald. De daling in acht jaar tijd is slechts 21 procent. Vooral jonge mensen komen om in het verkeer.

Het Verenigd Koninkrijk had het minste aantal doden per miljoen inwoners: 28. Denemarken volgde met 30 en Nederland met 31 doden per miljoen inwoners. Het EU-gemiddelde was 49. Relatief de meeste verkeersdoden vielen in Roemenië met 96 per miljoen inwoners. Dat is acht meer dan in Bulgarije, gevolgd door Letland, Kroatië en Polen.