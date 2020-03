Navigatie- en flitsapp blijven zonder update 130 tonen

Hybride auto’s gaan automa­tisch elektrisch rijden in de vier grote steden

11:10 Hybride auto’s van BMW gaan vanaf morgen automatisch elektrisch rijden in de vier grote steden van ons land. De benzinemotor wordt dan uitgeschakeld en de elektromotor neemt het over. Het systeem is bedoeld om elektrisch rijden in binnensteden te stimuleren en daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.