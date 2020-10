Na 260.000 gevallen in één jaar: overheid pakt gesjoemel met kilometerstanden aan

Duizenden mensen zijn jaarlijks de dupe van deze vorm van oplichting, die vooral bij geïmporteerde auto’s veel voorkomt. Bij één op de vijf auto’s die uit Duitsland wordt gehaald, is gerommeld met de kilometerteller, zo meldde de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) eerder.

Het gesjoemel met tellerstanden is al sinds 2014 strafbaar, net als het corrigeren, repareren of vervangen van een kilometerteller. Toch kost de fraude jaarlijks zo’n 110 miljoen euro aan te veel betaalde aanschafkosten en achterstallig onderhoud.

Onlogische stand

In 2018 werd volgens de VAT bij 264.220 auto’s een onlogische tellerstand geregistreerd. Er komt nu onder meer een verbod op apparaten die ervoor zorgen dat tijdens het rijden geen of slechts een beperkte hoeveelheid kilometers worden bijgeschreven op de teller. Met een verbod op de invoer, de verkoop en het in voorraad hebben van deze apparaten, moet de fraude worden verminderd.