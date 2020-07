Museum weigert censuur van beroemde filmauto Dukes of Hazzard

De organisatie van de beroemde NASCAR-races in de VS heeft dezelfde vlag onlangs verbannen. De vlag wapperde altijd bij races van de NASCAR, maar mag nu niet meer gebruik worden. President Donald Trump is daar woedend over en heeft de organisatie er inmiddels op aangesproken. Intussen worden overal in de VS ook beelden van generaals en soldaten van de Geconfedereerde Staten van hun sokkel getrokken. Bovendien is het logo - rood met een blauwwit kruis en witte sterren - uit de vlag van de staat Mississippi verwijderd.