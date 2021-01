‘Mondkapje aan binnenspiegel gevaarlijk voor motorrijders’

Motorrijders roepen automobilisten op om mondkapjes niet meer aan hun binnenspiegel te hangen. Dit maakt motorrijders, fietsers en bromfietsers maar ook voetgangers ‘onzichtbaar’, vrezen zij. Volgens de redactie van online motormagazine Motor.NL zorgt het voor gevaarlijke situaties. Maar in Nederland is het niet verboden.

Motorjournalist Ad van de Wiel, testcoördinator bij Motor.NL, zegt dat hij er alles aan doet om zichtbaar te zijn in het verkeer, maar het mondkapje zorgt voor een nieuw gevaarlijk probleem. ,,Fluorescerend pak, reflectie op mijn motor, van plaats op de weg veranderen als ik een kruising nader; ik doe er alles aan om zichtbaar te zijn in het verkeer. En nu verdwijn ik achter een mondkapje?”

In Luxemburg krijg je een bekeuring als je je mondkapje aan de binnenspiegel hangt. In het groothertogdom is een vrij zicht door de voorruit een van de prioriteiten van de politie. Een navigatiesysteem op de voorruit of een luchtverfrisser aan de binnenspiegel komt je in dit land meteen op een boete te staan van 49 euro. Het zou de bestuurder kunnen hinderen en een risico op ongelukken kunnen vormen, aldus de Luxemburgse politie.

Duitsland

Ook in Duitsland wordt aangeraden geen mondkapjes aan de binnenspiegel te hangen. Volgens de ongevallendienst van inspectieorgaan Dekra is dat niet alleen gevaarlijk omdat ze het zicht belemmeren, maar ook omdat je er als automobilist aan went dat er iets beweegt in de rand van je gezichtsveld. ,,Als er dan echt een gevaar opduikt, bijvoorbeeld een voetganger of een fietser die oversteekt, kan het zijn dat je die niet ziet”, verklaarde een Dekra-expert tegenover de Duitse omroep RTL.

Het is dus geen goed idee om je mondkapje op te hangen aan de binnenspiegel, maar dat wil niet zeggen dat je er in Nederland direct een bekeuring voor krijgt. Handhavers kunnen wel een bekeuring van 140 euro uitschrijven voor voorwerpen bij de ruiten die het zicht van de automobilist belemmeren, maar je moet het wel erg bont maken om het zover te laten komen. ,,Je mag hier navigatiesystemen aan je voorruit plakken en luchtverfrissers, bokshandschoentjes of dobbelstenen aan de binnenspiegel hangen, dus ik denk niet dat er in Nederland actief op bekeurd zal worden wanneer je er een mondkapje aan hangt”, aldus een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de Politie.

