‘Moeten wielrenners verplicht op het fietspad rijden?’

Jeroen verkoopt ijs vanuit zijn Piaggio: ‘Als je er met twee volwasse­nen in zit moet je van elkaar houden’

Hoewel zijn ijskraam iets weg heeft van een tuktuk, is dat het zeker niet. Jeroen van Voorn uit Amersfoort is gek op zijn Italiaanse Piaggio Ape 50. Hij verkoopt ijsjes op markten, schoolpleinen en festivals. Soms wringt hij zich letterlijk in de gekste bochten.

7 mei