Model S-bezitter klaagt Tesla aan wegens plotselinge lagere accucapaciteit

Een eigenaar van een Tesla Model S klaagt de fabrikant van zijn auto aan. De bezitter kreeg te maken met een plotselinge teruggang van het geschatte bereik en de accucapaciteit van zijn auto en is hierover in de Verenigde Staten een rechtszaak begonnen. Hij stelt dat Tesla bewust de accucapaciteit heeft teruggeschroefd zonder de rijders daarop te wijzen.

In de zaak wijst Model S-bezitter David Rasmussen op een aantal gevallen waarbij Tesla-accu’s in de brand vlogen. Volgens hem koos Tesla er bewust voor om zijn klanten niet te informeren over het potentiële brandrisico, maar koos het bedrijf ervoor om ‘achter de ruggen van zijn klanten te opereren en software-updates te gebruiken om de accu af te knijpen om aansprakelijkheid te voorkomen’.

De Model S-eigenaar zegt dat hij van Tesla geen nieuwe accu onder garantie kreeg, dat hij schade heeft geleden in de vorm van een teruggang van de accucapaciteit van ongeveer 8 kWh en dat hij schade ondervindt doordat de teruggelopen capaciteit ertoe leidt dat hij vaker moet laden en dus langer doet over zijn dagelijkse ritjes. Daarnaast stelt hij dat hij blijvend het risico loopt dat Tesla vaker de software manipuleert en dat het bedrijf geen enkele informatie over het probleem heeft verschaft. Ook zou Rasmussen last hebben van trager laden sinds de updates.

Alleen 85 kWh-versies

Het gaat in deze zaak alleen om Model S- en X-modellen met 85kWh-accu’s, die sinds 2016 niet meer worden gemaakt. Voor de meeste gebruikers zou het verlaagde bereik zijn doorgevoerd met de updates 2019.16.1 en 2019.16.2. Rasmussen installeerde de eerstgenoemde update op 15 mei, waarna de tweede automatisch op 29 mei werd doorgevoerd als een draadloze over the air-update. Zo’n update voert Tesla op afstand uit.

In de weken na de installatie van de eerste update, daalde bij hem het maximaal voorgespiegelde bereik met ongeveer 3 tot 8 kilometer per dag, ten opzichte van de situatie van voor de updates. Uiteindelijk werd niet meer de gebruikelijke 397 km als maximaal bereik aangegeven, maar 350 kilometer.

Volgens de klager is de timing van de bewuste updates niet toevallig gekozen. Hij relateert dat aan in brand gevlogen accu’s van Tesla-auto’s, wat onder meer gebeurde in Sjanghai, San Francisco en Duitsland. Tegen de website Electrek vertelt Rasmussen dat hij denkt dat Tesla iets ontdekt heeft in de accu’s dat kon leiden tot dit gevaarlijke probleem. Hij is niet alleen geïrriteerd over het verminderde bereik, maar hij is naar eigen zeggen ook een beetje bang om de auto in zijn garage te zetten. De Model S van Rasmussen had overigens al 52.000km gereden toen hij de auto in bezit kreeg en momenteel staat er 220.000km op de teller.

