Mix van Tesla en Range Rover: dit is het spraakmakende automerk Rivian

Ogenschijnlijk was het Amerikaanse automerk Rivian er ineens: een beursgang in New York leverde vorige maand 10,4 miljard euro op, terwijl het merk destijds nog maar 156 auto’s had verkocht. Rivian heeft momenteel een beurswaarde van ruim 95 miljard dollar en lijkt daarmee op een start-up zoals we er zo veel gezien hebben: veel bluf, snel cashen en vervolgens door wanbeleid en mismanagement afglijden tot de beurskoers gedecimeerd is.