Mitsubishi Outlander laadt kantoorgebouw in Zaandam op

Volgens autofabrikanten gaan elektrische en hybride auto’s de manier waarop we met energie omgaan revolutionair veranderen. Mitsubishi test op dit moment het inzetten van plug-in hybrides om een kantoorpand van ENGIE in Zaandam van stroom te voorzien.

De hybride – een Mitsubishi Outlander PHEV – is in dit verhaal gekoppeld aan een speciale ‘Smart Grid Charger’. Dit is een laadstation dat de batterij van de auto kan opladen, maar ook ontladen en verschillende energiebronnen zoals zonnepanelen aan elkaar kan koppelen ten behoeve van het gebouw. Huisvesting en mobiliteit zijn verantwoordelijk voor circa 75 procent van de totale CO2-uitstoot van een dienstverlenend bedrijf. Intelligente V2B-techniek (vehicle-to-building) kan daarom een belangrijke rol spelen bij het reduceren van de wereldwijde CO2-emissie, evenals de verduurzaming en besparing op energiekosten voor bedrijven.

Bi-directioneel

Mitsubishi en ENGIE zijn ervan overtuigd dat het opslaan en teruggeven van energie voor een revolutie kunnen zorgen in de wereld van de energieopslag dankzij een zogeheten ‘bi-directionele’ oplader, oftewel het eerste apparaat dat in staat is om energie terug naar het net te sturen. Het laadstation bij ENGIE in Zaandam is gekoppeld aan de energievoorziening van het pand en de zonnepanelen die daar geïnstalleerd zijn. Als meer zonne-energie wordt opwekt dan nodig, wordt de overbodige stroom opgeslagen in de batterij van de elektrische auto. Als het gebouw meer stroom nodig heeft dan op dat moment wordt geleverd, wordt de energie weer uit de accu van de auto gehaald. De auto fungeert dan als energiebuffer en noodstroomvoorziening.

Nachtstroom