Mitsubishi komt met twee nieuwe Europese modellen

Mitsubishi is in Europa inmiddels behoorlijk uitgekleed, maar daar komt verandering in. Het merk komt met twee nieuwe modellen specifiek voor de Europese markt, op basis van Renaults.

Mitsubishi leek hard op weg naar een bijna compleet vertrek uit Europa. Momenteel staat alleen de onlangs gefacelifte Eclipse Cross nog op de Europese planning, de andere modellen worden of zijn naar de uitgang gedirigeerd. Nu is er echter een omslag in dit verhaal. De alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi maakt bekend dat er twee nieuwe modellen van Mitsubishi aankomen, speciaal voor de Europese markt.

In 2023 komen de twee op de markt in ‘geselecteerde grote Europese markten’. Of Nederland daar ook bij hoort, is nog even afwachten, maar die kans lijkt groot. Het worden alleen geen puur door Mitsubishi ontwikkelde auto’s, maar modellen op basis van Renaults. Mitsubishi spreekt zelf over ‘zustermodellen’, die in de basis Renaults zijn en ook door Renault gebouwd worden. Uiteraard wel met het nodige uiterlijke onderscheid, dus we hoeven waarschijnlijk geen duidelijk als Renault herkenbare auto’s met Mitsubishi-logo’s te verwachten.

Outlander

Wat voor auto’s het precies worden, houdt men nog onder de pet. Mogelijk wordt een van de twee een Mitsubishi-versie van de volledig elektrische Renault Mégane eVision. En het kan zijn dat Mitsubishi daarvoor een oude bekende als modelnaam van stal haalt: ASX. Ook is het mogelijk dat Mitsubishi tóch de reeds in de Verenigde Staten onthulde nieuwe Outlander naar Europa haalt. Die Mitsubishi deelt zijn platform immers met de nieuwe Qashqai en de Nissan Rogue, de auto die op termijn als nieuwe Nissan X-Trail naar ons land komt. Het is goed mogelijk dat Renault die auto voor Mitsubishi gaat bouwen naast de volgende generatie Kadjar, een auto die net als de Qashqai, Rogue/X-Trail op het nieuwe CMF-C/D-platform komt te staan. Of zit er misschien een retro Mitsubishi Colt (A150) in het vat als zustermodel van de nieuwe Renault 5? Nog een mogelijkheid: Mitsubishi krijgt een compacte cross-over die gelieerd is aan de Renault Captur. Het blijft dus vooralsnog koffiedikkijken, maar in elk geval is dit alvast goed nieuws voor het merk.

