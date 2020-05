Miljoenenboetes voor Mercedes, Nissan en Porsche wegens sjoemelsoftware in Zuid-Korea

Bewoners zaten ‘onder bloed en puin’ nadat auto hun huis binnen­vloog

6 mei De bewoners van het huis in Bergentheim (Overijssel) waar gisteravond een auto naar binnen is gevlogen, hebben geluk gehad. Volgens buurman Sietse Telman had het veel erger kunnen aflopen. De 51-jarige bestuurder was mogelijk onder invloed van verdovende middelen, meldt de politie. Hij wordt momenteel in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en zal worden gehoord zodra dit mogelijk is.