Met dit vaak vergeten knopje kun je als automobilist veel geld besparen

Weinig automobilisten weten wat de betekenis is van een knopje met daarop het pictogram van een auto met daarin een pijl. Nog minder bekend is dat je met deze recirculatiestand op warme dagen tijdens korte ritten tot 10 procent brandstof bespaart.

Het knopje, dat in de meeste moderne auto’s standaard zit, is in eerste instantie bedoeld om inzittenden te beschermen tegen giftige gassen, bijvoorbeeld als je door een tunnel rijdt. Maar deze zogeheten recirculatieknop zorgt er tevens voor dat de lucht in de auto zelf veel sneller afkoelt. De airconditioning hoeft namelijk niet steeds nieuwe warme en vochtige lucht te koelen.

Airco hoeft minder hard te werken

Door het recirculeren van de lucht in het systeem krijgt de airco het een stuk gemakkelijker. Aangezien de airconditioning een deel van het motorvermogen gebruikt om te functioneren - en in elektrische auto’s batterijvermogen - wordt er bij een snellere afkoeling minder gevraagd van de motor. Dat betekent een lager brandstofverbruik.

Volgens de Britse krant The Sun stijgt het brandstofverbruik met tot zo’n 10 procent wanneer de airco wordt gebruikt, maar als je net wegrijdt in een hete auto kan dat oplopen tot twintig procent. Met de recirculatiestand is dat een stuk minder. De effecten zijn volgens de krant vooral merkbaar tijdens korte ritten, omdat de airco juist dan extra hard moet werken om de hete auto af te koelen.

Ramen eerst open laten staan

Volgens de RAC, de Britse evenknie van de ANWB, is het voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik aan te raden om bij het wegrijden een minuut of twee de ramen te openen om alle warme lucht te laten ontsnappen. Dat moet je doen totdat de lucht uit de ventilatieopeningen koeler aanvoelt dan de buitentemperatuur. (tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De recirculatieknop © Getty Images

‘Tijdens korte ritten aan laten staan’

,,Zodra er koude lucht uit ventilatieopeningen komt, moet je alle ramen sluiten en de recirculatieknop indrukken”, zegt een woordvoerder van de RAC. ,,Daardoor verbruik je veel minder energie dan wanneer je steeds warme buitenlucht door het systeem laat stromen.”

De effecten zijn volgens de RAC vooral merkbaar tijdens korte ritten, omdat je dan zonder problemen de recirculatiestand kunt blijven gebruiken. Op langere afstanden is het wel aan te raden om deze uit te schakelen. Omdat er geen toevoer van verse lucht is, neemt de hoeveelheid kooldioxide in de auto namelijk toe. Dat kan leiden tot vermoeidheid, een slechte concentratie of een verminderde reactiesnelheid.