Met deze tips wordt je auto pas echt schoon in de wasstraat

VideoEven de auto wassen kan in Nederland bij ruim 2000 installaties. Maar hoe herken je de wasstraat die jouw auto écht schoon krijgt, zonder krassen? Onze autoredactie geeft samen met enkele deskundigen tips om ervoor te zorgen dat je auto na een wasbeurt weer als nieuw is.

1 Kies voor een wasstraat die met osmosewater werkt. Dat is water dat door hyperfiltratie is ontdaan van vuil, mineralen en bacteriën. Het wordt ook wel vlekvrij water genoemd. Eenmaal opgedroogd laat het niets achter op de lak en dat is bij kalkhoudend water wel anders.

2 In een ‘echte’ wasstraat, een minder voorkomend type, wordt de auto dikwijls door een ketting voortgetrokken. Over het algemeen geldt dat zo'n wasstraat nauwkeuriger wast en dat die ook meer toepassingen biedt. Hij is bijvoorbeeld vrijwel altijd uitgerust met systemen die de bodem en de velgen grondig reinigen. Hoewel dit bij de roll-overs (het type waarin de auto stil staat) ook vaak in het menu zit.

3 Mijd een wasstraat die er vies en onverzorgd uitziet of waar de installatie ernstige roestplekken vertoont. Onderhoud en reiniging van de installatie luisteren erg nauw om een goede kwaliteit te garanderen.

4 Mijd een wasstraat met nylon borstels. Die kunnen krassen veroorzaken, maar komen vooral bij verouderde wasstraten toch nog voor. Kijk of er in plaats daarvan doeken en slierten van foam worden gebruikt om het vuil te verwijderen

5 Je kan vaak kiezen uit diverse wasprogramma’s. De duurste bevat meestal een waxing- en een polishing-programma. Het is niet noodzakelijk dit bij elke wasbeurt uit te laten voeren. Kies daarom pas na elke drie eenvoudige wasbeurten voor een uitgebreide behandeling.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm In een zogenoemde roll-over installatie blijft de auto tijdens de wasbeurt stil staan. Dit is het meest voorkomende type. © Bart Hoogveld

Automatisch wassen steeds populairder

Nog maar enkele decennia geleden was het een traditie: de vader des huizes die op zaterdagochtend met emmer en sop de familieauto waste. Tegenwoordig zie je het nog maar zelden en dat is maar goed ook, want het zelf wassen op straat levert bepaald geen bijdrage aan een beter milieu.

Reinigingsmiddelen kunnen in het oppervlaktewater komen. Sommige gemeenten voeren een ontmoedigingsbeleid en in gemeenten waar een gescheiden rioleringssysteem is aangelegd, geldt zelfs een verbod om de auto op straat te wassen. De boetes kunnen oplopen tot 440 euro. Je kunt checken of een verbod in jouw woonplaats geldt door op de website van de gemeente te zoeken of APV te lezen.

Geen wonder dat automobilisten steeds vaker kiezen voor een bezoek aan een professionele wasinstallatie. In een zogenoemde wasbox kun je nog altijd zelf aan de slag met een hogedrukspuit en een spons, maar veel automobilisten kiezen liever voor een automatisch programma in een hightech wasinstallatie.

Verschuiving

,,We zien een duidelijk verschuiving naar het geautomatiseerd wassen,’’ zegt Tom Huyskens van Bovag, de bond van garagehouders die ook een grote groep wasstraat-exploitanten vertegenwoordigt. ,,In 2008 waste 35 procent van de consumenten de auto in een wasstraat, inmiddels is dat opgelopen tot bijna 43 procent.’’

Nederland telt op dit moment 1168 roll-over wasgelegenheden, waar de installatie over de auto heen ‘rijdt’, 717 wasboxen waar je zelf aan de slag kan en 270 wasstraten, waar de auto op een soort van rails door de installatie heen wordt getrokken.

Alleen de wasstraat en de roll-over installatie zijn dus geautomatiseerd. Bij de roll-over staat de auto stil, en wacht de bestuurder meestal buiten de auto tot de wasbeurt klaar is. Wie lef heeft blijft tijdens de wasprocedure achter het stuur zitten, maar dan moet je wel net op tijd in de auto springen, voordat de automaat tot leven komt.

Beleving

Ewoud Klok, voorzitter van de Beta, belangenorganisatie voor houders van tankstations en wasstraten, constateert dat het wassen steeds meer verandert in een beleving. ,,We zien kleurige verlichting en lava-achtige schuimwatervallen. Je auto wassen is een uitje aan het worden.’’

Bij Blinq Carwash in Apeldoorn ervaar je een spannende lichtshow tijdens je wasbeurt en krijg je een kop koffie tijdens het kiezen van het wasprogramma.

Maar het gaat niet alleen om slimme marketing, exploitanten innoveren ook in de techniek van hun installaties. Zo wordt tegenwoordig vaak osmosewater toegepast, dat ook wel vlekvrij-water wordt genoemd. Eenmaal opgedroogd laat het dus niets achter op de lak.

Klok ziet regelmatig vernieuwingen qua technologie: ,,Zowel in de shampoos als in de techniek innoveren wasstraten. Borstels veranderen van structuur, daardoor hoeven moeilijke carrosserievormen tegenwoordig geen probleem meer te zijn. Een goede wasstraat krijgt een auto met een bijzonder gevormd koetswerk ook schoon.”

Tarieven

De tarieven voor een wasbeurt variëren van een euro of vijf tot wel 15 euro. Grote vraag voor de consument is natuurlijk waaraan je een goede wasstraat herkent. Volgens eigenaar Mike van Woudenberg van Blinq Carwash kun je een goede wasstraat relatief makkelijk onderscheiden: ,,Wanneer een wasstraat er vies en onverzorgd uitziet, zet ik direct mijn vraagtekens bij de kwaliteit.”