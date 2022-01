Met deze tips voorkom je een dure autoverzekering

De premie van een autoverzekering is vooral afhankelijk van het merk van de auto, het bouwjaar, de leeftijd en woonplaats van de bestuurder en hoeveel schadevrije jaren diegene heeft. Maar er zijn ook minder bekende factoren die je premie laten stijgen. En die je soms zelfs in de armen van nog maar één enkele verzekeraar drijven, omdat de rest je weigert.

Elektrisch rijden

Wanneer je elektrisch wilt gaan rijden, moet je bijvoorbeeld meer premie gaan betalen. ,,Elektrische auto’s zijn door hun batterij gemiddeld zwaarder", aldus verzekeringsexpert Menno Dijcks van Independer. ,,Daardoor veroorzaken ze meer schade bij een aanrijding.” Ook zijn reparaties doorgaans kostbaarder dan bij andere auto’s en kunnen die alleen door specialisten worden uitgevoerd. Verzekeraars stellen bovendien vaak extra eisen aan elektrische auto's. Zo vinden de meeste het alarmsysteem van een Tesla niet voldoende en eisen ze dat de auto ook is verbonden met een alarmcentrale.

Gas inbouwen

Ook het laten inbouwen van een gastank kan gevolgen hebben, want die maakt je auto eveneens zwaarder. Daarmee stijgt niet alleen de wegenbelasting, maar ook de premie van je autoverzekering, want zwaardere auto’s veroorzaken bij een aanrijding immers meer schade. Omdat een ingebouwde gastank je auto ook meer waard maakt, is een verzekeraar meer geld kwijt als die gestolen wordt of total loss raakt. Dat werkt door in een hogere WA+ of allrisk-premie.

Chiptuning

Wie meer vermogen uit zijn motor wil halen, kan de chip van die computer laten aanpassen, oftewel: tunen. Het is verstandig het extra vermogen van de auto door te geven aan de verzekeraar. Dat geldt ook als de auto op een andere manier meer power krijgt, bijvoorbeeld met een sportuitlaat of een turbo op de motor. ,,De premie zal dan vrijwel altijd stijgen”, legt Independer-auto-expert Dijcks uit. Auto’s met een hoger vermogen lopen volgens verzekeraars immers een groter risico op schade. Geef je niets door, dan kan het betekenen dat de verzekeraar bij schade niet uitkeert. Wordt je auto 20 procent sneller, of zwaarder, dan ben je in elk geval verplicht dit door te geven aan de RDW.

Bijzondere kleur

Blik- en lakschade aan auto’s die zijn overgespoten in een bijzondere kleur, zoals parelmoer of matzwart, is duurder om te repareren dan bij ‘gewone’ blauwe, zwarte, of rode metallic auto’s. Daarom kan het verstandig zijn dit soort bijzondere kleuren bij te verzekeren. Dat betekent wel een hogere premie. Standaardkleuren hebben volgens Dijcks niet direct invloed op de premie. Wie een gele auto laat overspuiten naar gewoon zwart, betaalt dus niet per se meer.

Toch kan het handig zijn zo’n wijziging door te geven aan de verzekeraar. Het voorkomt later gesteggel bij een claim, als blijkt dat de informatie die de verzekeraar heeft over de auto niet volledig overeenkomt met hoe de auto eruit zag kort voor de schade. De kleur van een auto staat genoteerd in het kentekenbewijs. Daarom moet een nieuwe kleur wel altijd worden doorgegeven aan de RDW.

Wrappen

Met een carwrap wordt er een folie over de lak van de auto geplakt. Het aanbrengen van een wrap kost al snel meer dan 2000 euro. De wrap kan je premie omhoog laten schieten, als je hem onderbrengt in een accessoiredekking bij je autoverzekering. Doe je dat niet, dan draai je zelf op voor de kosten van schade aan de wrap. Die kunnen behoorlijk oplopen, omdat de oude wrap en de lijmresten moeten worden verwijderd en nieuwe folie moet worden aangebracht.

Strafblad

Veel verzekeraars weigeren automobilisten die in de afgelopen acht jaar zijn veroordeeld voor een strafbaar feit, omdat ze dat als bewijs zien dat iemand het niet nauw neemt met de regels en dus een hoger risico vormt. Mensen aan wie ooit een rijontzegging is opgelegd, bijvoorbeeld voor het rijden onder invloed, hebben ook een strafblad. Een rijontzegging is voor verzekeraars zelfs een reden bestaande verzekeringen op te zeggen.

Het verzwijgen van een strafblad is onverstandig. Komt de verzekeraar er later achter, dan krijg je gedurende acht jaar een registratie als fraudeur. Dit maakt acceptatie bij andere verzekeraars nagenoeg onmogelijk, ook voor verzekeringen die niets met auto’s te maken hebben. Wil je per se de weg op, dan kom je uit bij De Vereende. Die is door verzekeraars samen opgericht. De Vereende verzekert praktisch iedere automobilist. Keerzijde: de premies liggen drie tot vier keer hoger dan bij een gewone verzekeraar.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.