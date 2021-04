Met deze tips komen elektrische auto's verder

1. Cruisecontrol is je beste vriend

Rijden doe je het beste zo constant mogelijk. Als je auto cruisecontrol heeft, aarzel dan niet om deze in te schakelen, zeker in combinatie met de eco-stand van je auto. Nog een tip: bij 110 km/u verbruik je veel minder stroom dan wanneer je 120 rijdt. Iets trager rijden is dus misschien de overweging waard. Als je op een lange trip een laadbeurt kunt uitsparen, maak je die verloren tijd zo weer goed. We hoeven uiteraard niet te zeggen dat je beter ook met mate versnelt. Elektrische auto's accelereren door hun hoge koppel vaak snel, maar de gevolgen voor het rijbereik zijn navenant.



2. Maak gebruik van regeneratief remmen

Sommige elektrische auto’s kunnen ‘op de motor’ remmen. Met dit zogenaamde regeneratief remmen stroomt remenergie die anders verloren gaat, weer terug naar de batterij. Vaak kun je via verschillende standen bepalen hoe hard de auto remt. Sommige auto’s, zoals de Mini Cooper SE, hebben zelfs ‘One Pedal Drive’. Daarmee kunnen ze volledig tot stilstand komen, waardoor je eigenlijk uitsluitend je gaspedaal gebruikt tijdens het remmen en gas geven.



3. Vermijd energievreters

Ga bewust om met energievreters als verwarming en airconditioning. Zet eens wat vaker de stoelverwarming aan en laat de ‘gewone’ verwarming voor wat het is. Je hebt het net zo warm én je bespaart flink wat energie.



4. Zorg voor de juiste bandenspanning

Controleer regelmatig de bandenspanning. Volle banden zijn niet alleen belangrijk voor je veiligheid, maar verminderen ook de weerstand op de weg. En dat werkt dan weer voordelig op je actieradius.



5. Hou je batterij tussen 20 en 80 procent

Hoe voller de batterij, hoe beter, zou je denken. Maar een elektrische accu kun je niet vergelijken met de tank van een verbrandingsmotor. De chemische structuur van een lithiumbatterij blijft langer gezond wanneer de lading tussen 20 en 80 procent ligt, dan wanneer de batterij vaak gedurende lange tijd volledig opgeladen of leeg blijft.



Bij sommige elektrische modellen kan een plafond worden ingesteld op het laadniveau van de accu, zoals de Tesla Model 3, Polestar 2 of Mercedes EQC. In dit geval is het mogelijk om de limiet op 80 procent te stellen voor dagelijks gebruik en deze te verhogen naar 100 procent voor langere reizen. Je batterij blijft immers ‘gezonder’ wanneer je hem niet te hard belast, waardoor de levensduur wordt vergroot en zijn maximale capaciteit op peil blijft.

6. Voorverwarmen aan de laadpaal

Sommige auto’s, zoals de BMW iX3, kun je via een app voorverwarmen. Het grote voordeel is dat je op die manier stroom van je laadpaal gebruikt en geen stroom van de accu van je auto, wat het rijbereik – zeker op koude winterochtenden – kan verminderen. Dat je meteen in een warme auto kunt stappen, is een leuk bijkomstig feit.



