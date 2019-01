Met deze tips gaat fiets-accu langer mee tijdens winterkou

Duitse commissie stelt beperken snelheid op Autobahn voor

18 januari Een Duitse regeringscommissie stelt voor om een snelheidslimiet op de autosnelwegen in Duitsland in te voeren, om zo de impact van het verkeer op het klimaat te beperken. Beslissingen zijn er nog niet genomen: het is nog onduidelijk of de invoering van een maximumsnelheid er echt komt.