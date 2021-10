Met deze geniale truc reinig je de bekerhouders in je auto snel en eenvoudig

Veel automobilisten vertrouwen op huismiddeltjes als het gaat om het schoonmaken van de auto. Voor deze truc heb je ook alleen spullen nodig die je gegarandeerd in huis hebt: namelijk een glas dat in je bekerhouder past, een sok en een spuitfles met allesreiniger.

De werkwijze is als volgt: span de sok over de onderkant van het glas. Het beste kun je een sok kiezen die wat dikker is dan gemiddeld. Daarna spuit je de sok in met de allesreiniger. Vervolgens plaats je het glas met de sok in de bekerhouder en draai je het een paar keer rond. Hierdoor blijven de grofste korrels vuil en stof aan de sok plakken en neem je zelfs plakkerige frisdrankresten en koffievlekken mee. Heb je geen zin om dit steeds te moeten herhalen, dan kun je ook een siliconen cakevormpje in de bekerhouder doen om het vuil op te vangen.