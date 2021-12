Met de Ariya wil Nissan zich herpakken: elektrisch én een SUV

Nissan presenteerde de Ariya deze week heel toepasselijk in de Johan Cruijff Arena. Niet omdat Ajax nou perse heel veel heeft met Nissan, maar wel omdat de energie voor de verschuifbare dakconstructie in die voetbalarena komt uit 148 Nissan Leaf-accu’s. Sommige daarvan zijn nieuw, ander hebben dienst gedaan in een Leaf die om een af andere reden is afgeschreven. Een mooie vorm van recycling dus.

De Ariya is voor Nissan een belangrijke nieuwkomer: een middenklasse SUV, 4,60 meter lang, met een startprijs van 47.390 euro. Dat zal echter niet de meest gewilde versie zijn, want het standaard geleverde 1-fase onboard laadsysteem is simpelweg niet meer van deze tijd. Daarmee kan met slechts iets meer dan 7 kWh geladen worden aan een AC-laadpunt, terwijl intussen 11 kWh heel gewoon is.

De beter uitgeruste Ariya met de basismotor van 218 pk en een accupakket van 63 kWh beschikt wél over een sneller laadsysteem. Van een andere orde is de 56.390 euro kostende Ariya Evolve die een accu heeft van 87 kWh. Daarmee komt deze Ariya een goeie 500 kilometer ver op een volle accu.

Technisch verwant met de nieuwe Renault Mégane

De Nissan Ariya deelt zijn platform met dat van de al even nieuwe Renault Mégane E-Tech. Verder zijn er geen visuele of voelbare overeenkomsten met die elektrische Renault. De elektrische SUV is naar wens leverbaar met vierwielaandrijving, waarbij die variant een elektromotor vóór en achter heeft.

Interessant is het 22 kW onboard laadsysteem waarover de duurdere versies van de Ariya beschikken. Daarmee kun je aan laadpunt thuis (AC), op het dorpsplein of op het werk dus met 22 kW laden. De enige andere elektrische auto die zo rap kan laden aan een AC-lader is de compacte Zoë, inderdaad, de auto van concerngenoot Renault.

Prijsdaling bij elektrische auto’s verwacht

Bij de presentatie in Amsterdam had Nissan ook nog ander nieuws te melden. Het merk voorziet dat de prijzen van elektrische auto’s de komende jaren flink verder zullen dalen. Vooral omdat de kostprijs van accu sterk afneemt. De kostprijs voor één kWh in een accu bedraagt in 2028 om en nabij de 70 euro, zo denkt Nissan. Dus voor een gemiddelde accu van bijvoorbeeld 63 kWh (standaard in de Ariya) is Nissan tegen die tijd zo’n 4500 euro kwijt. Dat ligt nu nog op ongeveer het driedubbele.

Aangezien de kosten van een accu voor het grootste deel de prijs van een elektrische auto bepalen, zegt dat wel iets over de betaalbaarheid daarvan in de komende jaren. Mogelijk komt het dan toch zover dat in navolging van de zakelijk rijder ook de particuliere koper over de streep kan worden getrokken.

De Nederlander Leon Dorssens leidt de marketing en verkoop voor Nissan in Europa, Afrika, Midden-Oosten, India en Oceanië. Onze autoredactie sprak met hem.

Nissan had met de introductie van de Leaf in 2010 een voorsprong op Tesla, maar gek genoeg gaf Nissan in de jaren daarna toch weer voorrang aan benzine- en dieselauto’s. Gemiste kans?

,,De markt was er destijds nog niet klaar voor, om volledig elektrisch te gaan. We hebben andere elektrische auto’s op de markt gebracht, maar de echte groei van de markt voor EV’s begon echt pas later. We zetten nu hard in op de lancering van elektrische auto’s, maar wel specifiek voor de markten die daar om vragen. Afgestemd op de vraag in de verschillende continenten, en uiteraard inspelend op de richting die de nationale regeringen inzetten.

,,Nissan is groot in Japan, in China, Amerika en Europa, maar ons aanbod is afgestemd op de klantenwens. In 2030 is in Europa bijvoorbeeld 75 procent van ons aanbod geëlektrificeerd, maar in Amerika is dat 40 procent en in Japan 50 procent. Nissan is groot genoeg om het aanbod per regio af te stemmen.‘’

Nissan zegt in 2050 energieneutraal te willen zijn. Is dat het moment waarop de hele wereld elektrisch rijdt?

,,Wij hebben geen specifiek moment waarvan we denken dat alle auto’s een elektrische aandrijving zullen hebben. Maar in de meeste continenten, waaronder natuurlijk Europa, zal alles al veel eerder volledig elektrisch zijn dan elders in de wereld.‘’

Hoe belangrijk is Nederland voor Nissan, als het gaat om ontwikkeling en toekomst van het merk?

,,Nederland is samen met Noorwegen verder op het gebied van elektrische auto’s en infrastructuur dan andere landen in Europa, en daarom ben ik ook hier, bij de lancering van de Ariya. Daarom hebben we de Ariya vooralsnog alleen in Nederland en Noorwegen gelanceerd. Twee erg verschillende markten, maar beide landen waar innovatie en progressie heel belangrijk zijn. Juist daar kunnen we een volgende stap maken in elektrificatie en digitalisering. We kunnen daarvan leren voor de ontwikkeling van onze volgende modellen.‘’

Veel autofabrikanten worstelen met de kosten voor de ontwikkeling van compacte elektrische auto’s, geldt dat ook voor Nissan?

Wij denken dat er zeker markt is voor kleine elektrische auto’s. Om de kosten terug te verdienen moet je wel bepaalde volumes halen. We zullen zien waar dat naartoe gaat. Maar de alliantie tussen Renault en Nissan zal juist daar enorm belangrijk voor zijn.

In hoeverre is de Ariya een samenwerking met Renault?

Het is een honderd procent Nissan, de Ariya. Waarbij het platform natuurlijk wel gedeeld wordt met Renault. Wij noemen dat een Alliance-platform.

En dus blijft het huwelijk tussen Renault en Nissan in stand, jullie hebben elkaar nodig?