Met Bella op reis? Zo vervoer je honden (en andere dieren) goed in de auto

Elke hondenbezitter weet het: bijna niets is zo lekker als uitwaaien met je trouwe viervoeter. Ravotten in het water, lange wandelingen over het strand of in het bos, samen genieten van de buitenlucht: het maakt het leven mooier. Maar hoe zorg je dat je huisdier veilig aankomt op de plaats van bestemming? Waar moet je op letten, wat zijn de regels in binnen- en buitenland en wat moet je vooral níet doen tijdens al die dagtripjes, weekendjes weg of lange ritten naar de zon?

Volledig scherm Onze autoredactie ging naar het strand met de boxers Roxy en Skye, teckel Joep én de Ford Puma en Skoda Kamiq. © Bart Hoogveld

In dit artikel richten we ons vooral op het vervoer van honden. Er zijn in Nederland weliswaar meer katten die als huisdier worden gehouden (naar schatting zo’n 3,7 miljoen tegenover 2,2 miljoen honden) maar over het algemeen reist de hond vaker mee in de auto. Bovendien gelden de meeste tips ook voor het vervoeren van andere huisdieren.

Regels

Om te beginnen is het goed om te weten wat de regels zijn. In Nederland is het vrij overzichtelijk: eigenlijk mag je zelf bepalen hoe je een dier vervoert, zolang je maar geen gevaar voor jezelf of voor andere weggebruikers veroorzaakt. Ga je echter de landsgrenzen over? Dan is het raadzaam om je goed in te lezen in de lokale regels. Per land verschilt het namelijk nogal wat er wel en niet is toegestaan.

In Frankrijk, België en de Scandinavische landen hanteren ze ongeveer dezelfde regels als in Nederland, maar in onder meer Duitsland is het verboden om honden los in je auto te vervoeren. Daar moeten ze óf in een speciale hondengordel zitten, óf in een gezekerde kennel, óf in de bagageruimte achter een veiligheidshek. Soms tref je een wirwar aan van regels: in Italië mag je één hond nog wel los in de auto meenemen, maar zodra je er twee of meer vervoert, moeten ze vast zitten. Een simpele zoektocht op internet doet wonderen, waarbij met name de (douane-) regels op de website van de ANWB een betrouwbare bron vormen.

In de bak

Voor het vervoer in de achterbak geldt: hoe beter de hond vast zit, hoe minder kans op problemen. Daarvoor kun je een standaard bench gebruiken die veel hondenbezitters ook in de woonkamer hebben staan, maar dat is geen ideale oplossing. Ten eerste moet je zo’n licht kooitje goed zekeren, bijvoorbeeld aan haakjes in de bagageruimte. Je wilt immers niet dat hij gaat schuiven. Ten tweede bieden deze relatief simpele (en betaalbare) benches geen optimale bescherming bij een eventuele botsing: door de klap kan de metalen constructie scheuren en de hond zich bezeren.

Er bestaan alternatieve, zachte transportkooitjes, maar ook die zijn niet aan te raden: het zachte materiaal biedt comfort, maar beschermt je dier nauwelijks tijdens een crash. Het is daarom beter om een specifieke reisbench te kopen, gemaakt van dikker aluminium en soms bekleed met extra zachte binnenbekleding zodat Bello minder blauwe plekken krijgt bij een ongeluk. Aan die stevige kooien kleven wel twee nadelen: ze nemen vrij veel ruimte in en kosten al snel meer dan honderd euro.

Overigens is het voor het in- en uitladen van de hond verstandig om een loopplank aan te schaffen die je op de drempel van de bagageruimte legt. Dat scheelt gesjouw, is beter voor de rug en gewrichten, omdat je hond minder springt én het voorkomt dat je lak of je bumper beschadigt door scherpe nageltjes.

Volledig scherm Gaat de hond op de achterbank? Kies dan voor een stevig tuig met zachte, brede banden, zoals Boxer Roxy hier draagt. © Bart Hoogveld

Op de achterbank

Wanneer je jouw huisdier op de achterbank vervoert, is het opletten geblazen. Laat je hond sowieso niet los zitten, want je wilt niet dat hij bij een noodstop tussen jou en je rempedaal belandt. Zeker de hond liever in een speciale autogordel. ,,Er wordt onvoorstelbaar veel rommel verkocht”, zegt eigenaar Marcel Schuler van dierenwinkel Discus in De Lier. In zijn schappen hangen twee soorten hondengordels: de ene is aanzienlijk duurder dan de andere. Schuler: ,,We bieden tuigjes aan in het lagere prijssegment, maar die zijn vooral geschikt om je hond uit te laten. Ik zou die nooit gebruiken in de auto: daarvoor zijn de bandjes te dun en is de bevestiging niet sterk genoeg. De andere is daarentegen uitgebreid getest met allerlei botsproeven, dus die zou ik aanraden.”

Het is inderdaad raadzaam om niet te besparen op het type gordel. Op websites als AliExpress vind je ze voor 29 cent (!) per stuk, maar deze bieden hooguit schijnveiligheid. Tests van onder meer de Duitse TüV en de ANWB wezen eveneens uit dat goedkoop hier duurkoop is: de meeste ‘betaalbare’ gordels lieten zelfs los bij een botsproef. Kies dus voor stevige exemplaren met wat bredere banden en zachtere bekleding, die bovendien niet aan de nek van de hond vastzitten. Een stevig tuigje herken je trouwens ook aan z’n prijs: de exemplaren op de foto’s zijn onderdeel van de speciale hondenlijn van Skoda en kosten 99 euro.

Mobiele douche

Diverse autofabrikanten bieden tegenwoordig allerlei accessoires aan voor honden en hun baasjes: Skoda houdt het bij nuttige zaken zoals een beschermhoes voor de achterbank (130 euro), maar bij Land Rover kun je vele honderden euro’s kwijt aan hondengadgets. Neem een morsvrije waterbak (€ 66,50), een speciaal hondentuig met Schotse ruit (€ 36) of een mobiele hondendouche ter waarde van 299 euro. Overigens koop je voor een tientje een mobiele ‘campingdouche’ die ongeveer hetzelfde doet.

Voor het afspoelen van je hond verzon Ford tot slot nog een handige functie in de achterbak van de nieuwe Puma: onder de bagageruimte schuilt een diepe kunststof bak (de ‘Megabox’) met een uitstroomopening onder de auto. In de praktijk is het nog een hele uitdaging om te zorgen dat je harige vriend rustig in de box blijft zitten tijdens de spoelbeurt, maar met een beetje moeite spoel je zo wel het zand weg na een dagje strand. Daarna sta je wel diep gebukt de achterbak van de auto droog te maken, maar dat mag de vakantiepret niet drukken.

Auto op slot? Hond eruit! Hoewel er al heel vaak voor is gewaarschuwd, sterven er in Nederland nog altijd tussen de vijf en tien honden per jaar doordat ze zijn achtergelaten in hete auto’s. Het dringende advies van de politie en de Dierenbescherming luidt dan ook: laat je hond bij warm weer nóóit achter in een hete auto. Ook niet voor heel even: honden kunnen hun hitte heel slecht kwijt waardoor hun bloed snel dikker wordt en ze al binnen een kwartier kunnen overlijden. Eigenaren die hun dier toch achterlaten zijn strafbaar en riskeren een boete. Zie je een hond in een hete auto? Sla niet zelf een ruitje in maar bel snel met 114, het landelijk dierenmeldpunt van de politie.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm Een goed tuigje heeft z’n prijs: deze van Skoda kosten bijna 100 euro . © Bart Hoogveld