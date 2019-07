Mercedes introduceert volledig geautomatiseerd parkeren in eigen museum

In navolging van Volkswagen introduceert ook Mercedes een volledig geautomatiseerd parkeersysteem voor parkeergarages. Het moederbedrijf van Mercedes, Daimler, heeft ‘automated valet parking‘ ontwikkeld, in samenwerking met toeleverancier Bosch. Het wordt na de zomer voor het eerst toegepast in het automuseum van Daimler in Stuttgart.

De autofabrikant is er trots op dat de lokale autoriteiten toestemming hebben gegeven voor dit project, dat valt onder het op een na hoogste niveau van autonoom rijden: niveau 4. Het betekent dat er geen mensen bij het autorijden betrokken zijn, maar dat de auto uitsluitend in speciaal hiervoor aangewezen gebieden mag rijden. Het systeem werd sinds vorig jaar al getest in de garage, maar toen moesten veiligheidsmensen de procedure nog bewaken.

Bezoekers van het museum kunnen het volledig autonome rijden nu zelf ervaren, maar uitsluitend met hiervoor aangepaste auto’s van het type Mercedes E-Klasse. Naast de benodigde apparatuur zijn de auto's tijdens het onbemande autorijden herkenbaar aan turquoise licht in de koplampen. De aanpassingen in de garage zijn minimaal. De auto-industrie gaat ervan uit dat de komende jaren parkeergarages overal in Europa met de benodigde technologie worden uitgerust. Binnen drie jaar heeft de exploitant van een garage de extra kosten terugverdiend, aldus Daimler.

Daimler kan niet zeggen wanneer de eerste auto's vanaf de fabriek met het systeem worden uitgerust. Maar Volkswagen zegt dat de eerste auto's volgend jaar al te koop zijn. Die fabrikant is vorig jaar op de luchthaven van Hamburg een proefproject begonnen met een soortgelijke, geavanceerde parkeergarage. Net als bij Mercedes stapt de automobilist uit bij de ingang van de garage, nadat hij via een app de komst van zijn auto bij de garage heeft aangekondigd. De auto’s kunnen zelf hun weg vinden in de garage doordat zij autonoom rijden en zich met hun sensoren oriënteren op in de garage aangebrachte herkenningspunten. Omdat er geen portieren meer open hoeven, kunnen de auto's strak naast elkaar worden geparkeerd en dat scheelt tot 20 procent ruimte in de garage. Met de app kan de auto ook weer worden opgeroepen, om vervolgens op een aangewezen plek bij de garage voor te rijden.

Stomerij

Het systeem biedt meer mogelijkheden. Elektrische auto’s worden geparkeerd bij een laadpaal, waarna zij ook automatisch van stroom worden voorzien. Terwijl de automobilist op (vlieg-)reis is, worden bestelde pakketjes in de kofferbak afgeleverd of wordt kleding door de stomerij uit de auto gehaald en daarin later ook weer opgehangen. Na aankomst op de luchthaven meldt de automobilist zich via de app, waarna de auto zelf komt voorrijden bij de uitgang van de garage. Uiteraard gaat ook de betaling automatisch via dezelfde app.