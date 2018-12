‘Mercedes en BMW gaan samenwerken’

Nieuwe Porsche Cayman en Boxster 718 T zijn geen instapmo­del­le­tjes

19 december De letter ‘T’ staat bij Porsche voor ‘Touring’. In de jaren zestig stond deze letter tevens voor het instapmodel in de 911-reeks, maar die tijden zijn voorbij, want de term ‘minder is meer’ gaat bij de 718 Cayman en Boxster T vooral over de prijs.