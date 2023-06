auto-expert Een trekhaak die de kenteken­plaat onleesbaar maakt, dat mag toch niet?

Soms is het kenteken van een auto niet leesbaar doordat de trekhaak, of de daarop bevestigde fietsendrager, de letters en cijfers verbergt. Lezer Frank Michiels vraagt zich of daar geen regels voor bestaan. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.