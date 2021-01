Mercedes-AMG's slurpen nog meer benzine dan gedacht: 20.000 auto's teruggeroepen

Dikke boete voor bellen in de auto, maar wat zie je op de bewijsfoto?

5 januari Drontenaar Marco Spelten kan er niet over uit: hij kreeg een boete van 249 euro voor het in de hand houden van een telefoon terwijl hij autoreed. Op de ‘bewijsfoto’ van het Openbaar Ministerie houdt hij echter geen mobieltje in de hand, wel ligt er een op zijn been. Die boete pikt hij dus niet.