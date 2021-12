Meisje (2) gooit papa’s geld uit auto en veroorzaakt reeks ongelukken

Amerikaan­se overheid wil gamen in Tesla’s tijdens het rijden verbieden

Gamen in een Tesla kan al enkele jaren, maar het is sinds eind vorig jaar ook mogelijk om tijdens het rijden een spelletje te spelen op het grote multimediascherm. Hoewel dat alleen bedoeld is voor passagiers, start de overheid toch een onderzoek naar de impact op de verkeersveiligheid.

