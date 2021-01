Maximale ‘thuislaadtijd’ voor elektrische auto's om overbelasting Duits stroomnet te voorkomen

Minder verkeer op de weg in 2020, maar nog steeds veel doden: hoe kan dat?

7:55 Het is door corona minder druk op de weg, toch is het aantal verkeersdoden in 2020 hoog, zo becijfert Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Net als een jaar eerder zijn in 2020 bijna zevenhonderd mensen bij een verkeersongeval om het leven gekomen: 661 in 2019 en ongeveer 680 afgelopen jaar.