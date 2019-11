Maximaal 100 op de snelweg? Dit betekent het voor jou als automobilist

1. Scheelt langzamer rijden brandstof (en dus geld)? Ja. Een auto met een brandstofmotor moet doorgaans beduidend harder werken om een snelheid van 130 kilometer per uur aan te houden. Bovendien is de luchtweerstand (de moeite die een auto moet doen om door de lucht te ‘snijden’) hoger dan bij 100 kilometer per uur. Die twee aspecten zie je terug aan de pomp. Sommige modellen zijn zelfs zo’n 30 procent minder zuinig bij de hogere snelheid, dus voor je portemonnee is die snelheidsverlaging eigenlijk alleen maar goed nieuws. 2. En hoe zit dat bij een elektrische auto? Voor elektrische auto’s (EV’s) geldt hetzelfde: bij 130 kilometer per uur verbruikt een EV significant meer energie dan bij 100. Volgens verschillende onderzoeken ligt de meest zuinige snelheid zelfs rond de 90 kilometer per uur. Over het algemeen geldt: hoe harder je rijdt, hoe sneller de actieradius vermindert en hoe vaker je dus moet laden. Ook hier heeft de luchtweerstand de belangrijkste invloed. Op één punt scoren auto’s op batterijen echter wel beter dan brandstofmodellen: omdat er ongeacht de snelheid geen uitlaatgas uit de auto komt, is een e-auto dus ook niet ‘viezer’ bij hogere snelheden. Mede hierdoor pleiten diverse partijen ervoor om elektrische auto’s uit te sluiten van de nieuwe regels.

3. Duurt mijn reis langer bij 100 kilometer per uur?

Wanneer je een uur lang 130 kilometer per uur rijdt, kom je uiteraard eerder aan op je bestemming dan bij een snelheid van 100. Maar de tijdswinst is niet schokkend: gemiddeld genomen ben je zo’n zes minuten per uur sneller, ook al omdat je in de praktijk bijna nooit een uur lang 130 kunt rijden in Nederland. Dus dat tijdsvoordeel is eigenlijk te verwaarlozen.



Bovendien blijken we nu ook al nauwelijks 130 te rijden: cijfers van Flitsmeister toonden eerder aan dat we hooguit 6 procent van onze autoritten met die snelheid afleggen. Vaak is het simpelweg te druk op de wegen en dat is tegenwoordig zelfs vroeg in de ochtend al het geval.



4. Slijt mijn auto harder bij 130 kilometer per uur?

Hoewel je bolide iets meer voor zijn kiezen krijgt bij hogere snelheden, is het slijtageverschil tussen 100 en 130 kilometer niet groot. Daarvoor is het snelheidsverschil te klein. Wel moet de motor iets harder werken, verwerkt de brandstofpomp meer benzine, slijten de banden sneller bij hogere snelheden en moet je wellicht ook vaker én krachtiger remmen. Op onze bijna kaarsrechte snelwegen zal je dat verschil echter niet snel merken: pas als een auto veel snelle bochten moet maken (denk aan racecircuits), vaak moet optrekken en afremmen of veelvuldig over drempels rijdt, zal hij echt sneller slijten.